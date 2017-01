Das Lügenwahljahr 2017. Ich will Dich nicht.

Meine sehr geehrten Damen bis Herren an den Empfängnisgeräten dieser brennenden Welt. Werte Allerwerteste.

Auch diese Woche haben wir wieder alle Kosten und Mühen gescheut und dem Volk und seinen Organen aufs Maul geschaut. Wir schreiben es, damit Sie es nicht denken müssen.

Schön geht anders. Doch lesen Sie selbst.

(Kann Spuren von Wahrheit und literarischem Diabolismus enthalten. Also nix für Menschen mit einer Verumsintoleranz und einer Allergie gegen ganz schwarzen Sardonismus.)

Hallo, ihr vom Untergang unseres Landes markierten.

Wer das Jahr 2016 schon für Scheiße hielt, der wird auch in diesem Jahr voll auf seine Kosten kommen. Als ob das letzte Jahr nicht schon randvoll von Lügen, Scheinheiligkeiten, Verblendungen und Vorspielen falscher Tatsachen, sowie Mord, Ausgrenzung, Ausbeutung und soziale Schlachtung war, so wird das Jahr 2017 noch extremer werden. Mit großer Sorge kann man jetzt schon mal ein Auge auf den Wahlkampf in diesem Jahr nehmen.

Noch mehr Lügen, noch mehr Propaganda und noch mehr Fake news, die von denen ausgegeben werden, die ihr krudes wirtschaftliches und politisches Ziel erreichen wollen. Fakt ist auf alle Fälle eine Sache, solange Politik und Wirtschaft sowie ihre korrumpierbaren Zuarbeiter nichts, aber auch gar nicht gegen die weitere Verarmung und Ausgrenzung von Bürgern unternehmen, wird keine einzige Partei wählbar sein. Punkt.

Solange diese Schmutzkampagne gegen die Opfer dieser Ausbeutungspolitik noch läuft und immer mehr Menschen in das soziale Aus geschickt werden, hat keine Partei auch nur einen Funken Vertrauen verdient. Da helfen auch keine warmen Worte mehr und noch mehr Lügen, da muss endlich was getan werden.

Was soll das bitteschön für eine Form des Patriotismus sein, wenn diese angeblichen Patrioten sich für ihre Heimat einsetzen, jedoch aber über ein Drittel der Bevölkerung für Lügen und für Kriegsvorbereitungen schlichtweg opfern? So wie der IS Menschen als Schutzschilde missbraucht, so missbrauchen hiesige Wirtschaft, Politik, Medien und Gesellschaft die eigenen Leute zum widerwärtigen Machterhalt unmenschlichen Systemdenkens, zur Aufrechterhaltung der allgegenwärtigen Lügen und zur Reetablierung des Faschismus.

Deutschland schafft sich ab. Das stimmt wohl. Doch schafft es sich selbst ab, wohl wissend, dass die, die jetzt noch über einen Job verfügen, die Totengräber unseres Landes sind. Jaja… macht weiter so, denn der Untergang kommt so oder so. Er ist unausweichlich. Und wenn an dem so ist, dann braucht man sich ja nicht mehr so weit aus dem Fenster zu lehnen.

Ist das Resignation? Ist das Nibelungentreue oder einfach nur gelebter Schwachsinn? Normal ist das auf alle Fälle nicht.

Ach ohauerha… was schreibst Du da wieder für einen Mist. Das ist doch auch nur wieder eine faked news.

Hä? Wie? Na, dann fassen wir doch mal ein paar Highlights aus den vergangenen Jahren zusammen. Vielleicht blickts dann ja einer.

Machen wir mal einen kleinen Test, um Fake news vielleicht ein wenig besser erkennen zu können. Fangen wir klein an, damit es auch der Tumbe verstehen kann. Hier nun zwei kleine Geschichten, die eine ist völlig gefaked, die andere ist sehr nah an der Wirklichkeit. Entscheide Du, welcher Nachricht, Du mehr Gewicht zutraust und überprüfe so, ob mit Deinem Bewusstseinsstand wirklich alles in Ordnung ist.

Also. Geschichte eins:

Deutschland ist eines der beliebtesten Länder der Welt. Hier ist alles geordnet, für jeden gesorgt. Kurz ein Idyll in der Geschichte der Menschheit. Vom verbrecherhörigen Volk, das zwar immer noch Täterschutz betreibt und auf Opfer nicht sehr große Stücke gibt, es sei denn man kann sie für noch größere Lügen ausschlachten, hat es sich gewandelt zu einem grenzoffenen Land für jedermann, der gerne mit 14 unterschiedlichen Identitäten umher reist und gerne LKW fährt. Nun ja, böse Zungen behaupten, wer so offen ist, der kann nicht ganz dicht sein. Wer hat die Grenzen offen gehalten? Genau… die aus dem konservativen rechten Lager. Ohne sie, hätten wir wohl wirklich alle eine bessere Zukunft mit Perspektiven und Frieden. Es ist die Ideologie, die auch schon im letzten Jahrhundert für Millionen Opfer gesorgt hat. Deren Nachkommen sorgen heute dafür, dass der Faschismus und die Ausgrenzung wieder hoffähig wurden.

So will der Bürger es partout auch nicht begreifen, das genau die, die für die Weihnachtsmarkttoten und all die anderen Opfer verantwortlich sind, die sind, die sich angeblich so für ihre Heimat einsetzen. Völlig verdreht, was?

Schaue auf Silvester 16/17… wieder kamen tausende „Nafris“ mit ZÜGEN nach Köln… So sagt man, obwohl es keine Nafris waren, sondern Männer aus einer anderen Kante des Orients.

Welchen Anlass sollten solche großen Gruppen haben, wenn sie nicht jemand für sich instrumentalisiert hat? Man braucht Opfer in den Medien, die man vorführen kann, damit man die eigene krude Politik bestätigt weiß. Und das sich unsere Frauen im Lande nicht mehr auf der Straße sicher fühlen…. na??? Wem haben wir das zu verdanken? Na??? Genau… denen, die diese Politik zu verantworten haben. Immer wieder rechts. Immer und immer wieder.

Man muss sich schon die Mühe machen und mal ganz tief durch die Nachrichten und die geschichtlichen sowie die aktuellen Daten graben, um zu sehen, wer da wirklich für die Missstände verantwortlich ist. Kleiner Tipp… es sind nicht die Sozen oder die Linken. Die ließen und lassen sich nur missbrauchen und sind Teil des Spiels. Was deren Politik nicht besser macht. Sie ist genauso verwerflich wie all das andere auch, was den religiösen Wahn an den einzig wahren Gott, das Geld anhimmelt und Menschen vernichtet.

Dank der Groko, also der großen Kollaboration, setzte man denen von Seiten ganz finsterer Gesellen die Pistole auf die Brust… wenn ihr nicht spurt, dann seid ihr weg vom Fenster.

Und da hat dann die Angst vor dem Arbeitsplatzverlust und dem Verlust ewig steigender Diäten Vorrang vor der Moral, der Rechtschaffenheit und ein Mindestmaß an Wahrheit gesiegt. Ganz zu schweigen von dem Eid, sich für das Wohl von Deutschland einzusetzen. Gieriger, unpatriotischer Machterhalt. Tja, Bürger. Du willst Frieden? Wieso bist Du dann so doof und wählst seither die, die für Krieg, Ausgrenzung, Faschismus, Armut und Not verantwortlich sind? Wieso wählst Du die? Hm??? Ist da was nicht in der Denkschale angekommen oder ist das ein generelles Problem mit dem Intellekt?

Wenn man nun an dieser Stelle gräbt, so findet man die eigentlichen Ursachen der Flüchtlingskrise in Übersee und bei rechten Denkfabriken. Man findet auch die Finanzierung derer bei diesen Leuten diesseits und jenseits des großen Teiches. So kann man fast sagen, dass der rechte Wähler und Gesinnungsgenosse durch das selbst herbei geführte Desaster getäuscht und instrumentalisiert wurde. Man braucht ja halt eine Bestätigung für sein Vorgehen. Ist deshalb der Flüchtlingsstrom eine False flag, inszeniert von denen, die ja so um das Wohl von Europa bedacht sind?

Schauen wir doch mal kurz auf diese Menschen. Haben die nicht alles dafür getan, das unser Land langsam verelendet und ausblutet? Haben die nicht auch alles dafür getan, dass sich miese Banken und andere Abzocker auf dem Rücken des Bürgers gesund stoßen? Waren es nicht die, die mit Lügen über ihre Abgaswerte VW zu einem der größten Lügner haben werden lassen? Waren es nicht die Rechten, mit denen es keine Maut geben sollte?

Waren es bisher nicht immer rechte Kreise, die für jeden militärischen Konflikt auf dieser Erde verantwortlich sind und überall ihre Basen haben? Hat nicht auch ein Rechtskonservativer mal was gefaselt von wegen: Die Renten sind sicher? Oder ein anderer watt von „blühenden Landschaften“?

Auf die aktuellen Wirtschafts- und Arbeitsmarktdaten brauchen wir gar nicht erst zu schauen, die sind von hinten bis vorne gelogen. Aktuell müssen es, alles in allem so um die 14 Mio. Menschen sein, die dem Hartzionalsozialismus bis heute zum Opfer fielen und fallen.

Teilen werden wir diese Daten nicht, denn der neue Urheberschutz verbietet das Teilen und Verlinken von Lügen, also Staatspropaganda, also Fake news. Fast will man meinen, dass sich der rechte Genosse mit aller Gewalt belügen lassen will, weil er nur darin seine Existenzbestätigung sieht. Will sagen: Erst die Krise selbst hervor rufen, dann laut schreien und anderen das eigene Versagen in die Schuhe schieben? Wenn man dann in der lustigen Lückenpresse liest, dass der Verfassungsschutz den Weihnachtsmarkt Killer auch schon lange kannte und mit ihm quasi auf Du und Du war… hm…. muss einem dann vielleicht auch klar werden, warum wohl die NSU Morde nie aufgeklärt werden? Ist das Staatsorganversagen? Oder gezieltes Kalkül des korrupten politisch-wirtschaftlichen-militärischen-industriellen Komplexes? Bereitet man etwa seit Jahren schon ein Remake einer ganz finsteren Zeit vor? Hat man in den letzten Jahren auch nur auf so was wie einen Trump gewartet und gezielt darauf hingearbeitet?

Müssen unser Land und Europa wieder offen faschistisch werden, damit auch in Zukunft das amerikanische Missmanagement und die damit zusammen hängenden Unterdrückungs- und Ausbeutungswirtschaftspolitik eine Zukunft haben? Oder wird der Donald die rechten sowie die linken Versager einfach hinhängen und ihnen alle die lange Nase zeigen, weil sie bisher nur Missmanagement angestellt haben und sich wegen ihrer Borniertheit und menschlichen Kälte für eine Zusammenarbeit als ungeeignet erweisen? Wer will schon Loser in seinem Team haben….

Fakt dürfte jedoch sein, ohne die angeblich hohen Herren bis Damen hätten wir Frieden und keine Krise. Denk mal darüber nach, Bürger! Es ist Dein Versagen, weil Du artig die Schnauze hälst. Du willst Frieden, wählst aber den Krieg. Und nun schreist Du noch lauter nach noch mehr Rechts und merkst nicht, das Du damit noch mehr Krieg und noch mehr Krisen wählst. Doch auch hier hat man festgestellt, dass die Wahlstimmen der so genannten Reichen mehr an Gewicht für den Ausgang der Wahl hat, als es je so ein asozialer Social bot haben kann… Die Wahlmanipulation war gestern schon schlimm und wird auch in diesem Jahr wieder schlimm werden.

Betrachtet man heute einmal die These „… man war total überrascht vom Sieg eines Donald Trumps, man hat damit nicht gerechnet“… so klingt dieses Statement alleine für sich schon wie eine Lüge. Schaut man auf all die Dinge, die in unserem Lande passieren, so war und ist man bestens vorbereitet. Macht man da vielleicht nicht etwa gemeinsame Sache mit Terroristen und anderen Killern, die aus der selben Kasse bezahlt werden, wie all die, die es zu schmieren gilt, damit es bloß niemals Frieden auf Erden geben wird?

Tja, wie willst Du das genau erkennen, Bürger, wenn Du mit Lügen groß geworden bist. Lügen der Wirtschaft, der Politik und der Medien.

Richtet sich etwas nun das eigene System nicht nur mit Hartz fear gegen den eigenen Bürger, sondern wird das System langsam aber sicher selbst aktiv, wenn es darum geht, Tote zu produzieren, damit man die Überlebenden noch mehr ausbeuten und gängeln kann? Um einen faschistischen Überwachungsstaat zu installieren? Merkste jetzt auch langsam, dass Dein Kampf gegen noch mehr Flüchtlinge eben leider noch mehr Flüchtlinge produziert, weil Du aufs falsche Pferd setzt und Du falschen Heilern vertraust? Fällt Dir nicht auf, oder? Wie auch, wenn man bis heute immer nur Lügen um die Ohren gehauen bekam. Drum merke: Lügen werden nicht besser, wenn man sie lauter als alle bisherigen schreit.

Na… wären wir der neue vor Kohle triefende USA Obermotz, der Geschäfte machen will,… wir würden uns zwei mal umschauen, mit wem man geschäftlich ins Bett steigt. Also, wenn wir einen gut aufgestellten Laden haben wollen, der brummt und funzt, dann würden wir doch auch nach Spezialisten Ausschau halten, die ihren Job verstehen und nicht auf Menschen setzen, die durch jahrelanges Missmanagement, Misspolitik und Misswirtschaft einen ganzen Kontinent ins soziale Aus und an den Rand eines letzten Krieges geschossen haben. Nee…. Mit solchen Typen würde doch keiner Geschäfte machen wollen, oder? Mit Versagern und Lügnern? Würdest Du doch auch nicht in Deiner Mannschaft haben, oder? Tja nun Bürger. Du machst da bedingungslos mit. Du lügst doch genauso wie Deine Arbeitgeber, weil Du Angst vor der Hartz vier Internierung hast. Ja. Das ist Knast, in den man Menschen steckt, die unschuldig an ihrer Situation sind. Man hat sie dazu gemacht und wird ihnen auch in Zukunft keine Chance geben. Ja, Du bist ein Faschist. Ein kleiner kruder Faschist, wenn Du diese Ausgrenzung tolerierst.

Also, wenn wir Trump wären, wir würden sie erst einmal tanzen lassen, um zu sehen, zu was sie alles bereit sind einschließlich dem Verheizen der eigenen Leute. Also mit sowatt volksfernem und unpatriotischem würden wir keine Geschäfte machen wollen. So was lässt man auflaufen, so was entfernt man aus seinem Unternehmen, da sie eher schädlich sind. Wir erinnern uns an dieser Stelle nur noch mal an die Abgasaffäre der deutschen Automobilhersteller und an die vorsätzlichen Lügen der Banken. Wir erinnern uns an die gefakten Statistiken zur Wirtschaft- und zur Arbeitsmarktpolitik.

Seit der Wende, also der Wiedervereinigung der beiden militärisch-industriellen Komplexe setzt man alles daran, den Faschismus im Land und im restlichen Europa wieder zum Erstarken zu bringen. Stehende Heere kosten halt Geld, noch mehr Geld als alle Opfer des Hartzionalsozialismus zusammen. Und da kann es sich nur um eine weitere Arbeitsbeschaffungsmaßnahme handeln, wenn man den § 80 StGB zum 1.1.17 einfach streicht. Wie??? § 80 StGB… ? Watt’n datt schon wieder?

Dieser Paragraph handelt vom Vorbereiten eines Angriffskrieges. …. uiiiiii…

Ja. Wir wissen es. Er wurde zwar abgeschafft, dafür aber ein anderer Paragraph aufgenommen, der mehr ein Freibrief für noch mehr Verantwortungslosigkeit und Entschuldbarkeit von Mord fürs System gibt.

Ja. Über 70 Jahre Friedensarbeit für den Arsch. Und nur dafür, damit Soldaten nicht als Sozialschmarotzer angesehen werden? Klar, oder? Wenn es jemanden geben muss, der dem Bürger noch mehr auf der Tasche liegt als die eigenen Opfer, die er selbst zu verantworten hat und von denen es jeden Tag immer mehr werden… nee…. so kann man mit der Truppe doch nicht umgehen, da muss es doch wieder ein Leckerchen geben, also die Abschaffung von §80 StGB, die den Soldaten vor der gerichtlichen Verantwortung frei spricht, ergo auch beim Einsatz im Inneren… wenn er auf die eigenen Leute zielen wird? Sind das nicht auch irgendwie „Gefährder“ im weitesten Sinne?

Tja… und wenn die sogenannten „islamischen Gefährder“ also die bezahlten Killer der Wirtschaft hier nur beobachtet werden und nicht abgeschoben oder verhaftet…. hm…. Wer telefoniert da wohl mit wem und wer an welcher ganz oben angesiedelten Stelle? Wer hat da wohl Interesse daran, den Faschismus im Land wieder gesellschaftsfähig zu machen, als Faschisten selbst?

Jaja… die Herren Söldner des Kapitals, die sich hinter religiösem Wahn verstecken, die dürfen nicht einfach so abgeschoben werden oder in den Knast…. Der reguläre Soldat braucht doch Zielfutter. Es muss sich doch wieder bestätigen, dass es richtig war. So schließt sich der Kreis der Lügen. Nicht auszudenken, wenn der Soldat keinen Terroristen mehr hätte, auf die er zielen dürfte. Dann wäre er auch wieder auf staatliche Subvention angewiesen und käme den Opfern gleich, die dieses System durch Hartz fear schon angestellt hat.

Und Du Bürger…. wie weit bist Du daran beteiligt, wenn Du schon über ein Drittel des Landes hungern und verelenden lässt? Wo stehst Du? Wie weit machst Du da mit? Hast Du Eier und Rückgrat oder ist Dir Dein kleiner mieser Job wichtiger? Lässt Dich lieber wieder belügen mit Phrasen wie: Uns geht’s so gut wie nie zu vor. Tatsache ist und bleibt an dieser Stelle immer noch:

WER NICHTS GEGEN DIE WEITERE VERELENDUNG DES VOLKES UNTERNIMMT, WER DIESES THEMA NICHT ZU SEINEM WAHLKAMPFTHEMA MACHT UND NICHT IM GERINGSTEN DIE ABSICHT HAT, DIESEN MISSSTAND ENDLICH ZU BEHEBEN, DER DARF SICH AUCH NICHT WAHRER UND FÖRDERER DER DEMOKRATIE NENNEN, DENN ER IST EHER GEGEN SIE ALS FÜR SIE UND IST SOMIT VON VORN HEREIN UNWÄHLBAR. QUER DURCH DIE BANK.

So reiht sich automatisch jeder, der diesen Hartzionalsozialismus für gerecht hält ein in die lange historische Schlage von Systemlingen, die unserer Nation und unserem Kontinent, so wie ihre Täterväter im letzten Jahrhundert, mehr Schaden zufügen als das sie dieses Land voran bringen.

So schafft sich Deutschland wirklich ab. Muss man da nicht so denken: Wenn die Rechten, die wir jetzt schon haben, uns erst diese Krise, die Flüchtlinge und die Ausbeutung ins Land gebracht haben, wie kann man dann so doof sein und noch mehr Rechts, wie zum Beispiel die Aufbauorganisation Faschismus Deutschland, wählen wollen? Mit denen kriegen wir noch mehr Flüchtlinge ins Land als weniger, denn die brauchen zum Selbsterhalt und zur Selbstbestätigung noch mehr davon, als die bisherigen. Die Lösung kann nur fernab von rechts bis links liegen. Denk mal drüber nach, wenns noch geht.

Und nun zur Geschichte zwei.

Amerikanische Wissenschaftler haben heraus gefunden, dass der Erdkern aus 100% Mayonnaise besteht. Setzt sich nun eine Frau mit ihrem Hintern direkt auf den Boden, so saugt sich ihr Bindegewebe voll mit dieser Mayonnaise und sie bekommt dadurch einen fetten Hintern und fette Oberschenkel.

So, werter Leser. Entscheide Du, bei welcher Geschichte es sich um einen fake handelt. Lass Dir gerne dabei ein wenig Zeit, denn Zeit wirst Du ab März diesen Jahres genug haben, wenn bei Dir der Fernseher ab März dunkel bleibt. Zum DVB T2 Angriff auf die Informationsfreiheit schrieben wir schon hier was im letzten Jahr dazu. Da hielt man es nur für Satire… Link: http://wp.me/p2KG6k-jQ Kein TV mehr für Geringverdiener.



Wenn man erkennt, dass aus der Demokratie Faschismus wird, ist Widerstand die oberste Bürgerpflicht!

Bleiben Sie am Leben.

Und uns gewogen.

Lesen Sie nächste Woche, wenn wir noch nicht atomisiert worden sind etwas anderes aus Politik, Kirche, Wirtschaft und Gesellschaft.

Bleibt uns nur die Hoffnung, die bekanntlich zuletzt stirbt.

