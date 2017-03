Die Einfachheit der Manipulation, der doofe Bürger und der Rattenfänger aus Würselen.

Meine sehr geehrten Damen bis Herren an den Empfängnisgeräten dieser brennenden Welt. Werte Allerwerteste.

Auch diese Woche haben wir wieder alle Kosten und Mühen gescheut und dem Volk und seinen Organen aufs Maul geschaut. Wir schreiben es, damit Sie es nicht denken müssen. Schön geht anders. Doch lesen Sie selbst.

Beipackzettel: Kann Spuren von Wahrheit und literarischem Diabolismus enthalten. Also nichts für Menschen mit einer Verumsintoleranz und Allergien gegen ganz schwarzen Sardonismus.

Moin zusammen. Wie isset? Karneval gut überstanden? Wir hoffen schon. Denn nach der 5. Jahreszeit folgt in diesem Jahr wieder die 6. Jahreszeit, in der die Karnevals Narren den Staffelstab der Schwarmblödheit an die Alltagsdoofen im Rennen um die Gläubigkeit an Wahlkampflügen übergeben.

Für waschechte Rheinländer wie unsereins gehört der Straßenkarneval einfach zum Leben dazu. Das hat was mit Frohsinn und der eigenen Gemütseinstellung, der Lust am eigenen Leben zu tun. Es drang uns also nach draußen auf die Straße, da ja auch das Obertanzmariechen aus der Uckermark, die Obermöhn des Ganzjahres ArschamMittwoch frohlockte, das jeder, der hier nun wohnt ein Volker ist und Deutschland zum Vielvolkervolk mutiert in dem jeder, der hier wohnt nur zu bürgen braucht, damit er auch ein Volker werden kann. Immobiliar gesehen ist das zwar nur die halbe Jurte, doch staatsrechtlich gesehen, merken wir grade, das es der größte Quatsch ist, den wir je geschrieben haben.

Tja. Auch wir passen uns langsam an die vorgegebene Vielvolkerstaatsverblödung der knapp 82 Millionen Einzelvolker, die hier am rumwohnen sind, an.

Doch wurde uns dieses Jahr schon auf dem Hinweg zum „Zoch“ ein wenig mulmig. Im Angesicht der hohen Sicherheitsvorkehrungen konnte man von lebenslustigem Frohsinn gar nicht sprechen. In Zeiten des allgegenwärtigen Terrors, für den die gewählten Regierungen und die Wirtschaft Verantwortlichkeit zeichnen, fühlt es sich schlimm an, wenn man durch schwerbewaffnete Sicherheitskräfte vor einer etwaigen Bedrohung beschützt werden muss. Trotz Verlust unserer Freiheit, die uns Wirtschaft, Politik und die doofmanipulierten Wahldeppen bescherten, mimten wir Gutes zum gar garstigen Spiele.

Doch als eine der schunkelnden Damen neben uns folgendes sprach, guckten wir uns alle nur noch ratlos an und traten wieder den Heimweg an. Sie sprach: „Hilde. Barbara. Annegret. Guckt mal. So viel Polizei. So viel Sekurretti. Hach, watt schön. Bei den Stars im Fernsehen is ja auch immer so viel Sekurretti dabei. Ich fühl mich heute auch wie so ein Promi, der beschützt wird. Ich fühl mich fast wie ein Star.“ Nee… mit so watt willste nicht schunkeln müssen. So viel Verblendung und Selbstbetrug. Da harkst Du Dich zum Schunkeln unter und bist direkt infiziert. So ähnlich wie bei Toxoplasmose.

Wie kann man nur so Scheiße im Kopf sein? Karneval war schlagartig für uns zu Ende. Da wussten wir ja noch nicht, was der große polnische Denker Janusz Korwin-Mikke schon lange weiß und in einer EU Plenardebatte kommunizierte. „Frauen sind kleiner und dümmer, deswegen müssen sie auch weniger verdienen, solange sie nicht auf dem Rücken unter einem heißen Greis liegen. Dabei wollte er eigentlich sagen, dass Männer mit kleinem Gemächt und großem Auto weniger Kfz-Steuer zahlen müssen.

An solchen Äußerungen, wie von der Frau neben uns oder dem mürben Polenpolitbürogreis lässt sich jedoch auch der Grad des geistigen Abstumpfens bemessen und zeigt ganz klar, wie sehr die Manipulation durch Medien, PR und Propaganda beim simplen Bürger klappt und wer sie zum Selbstzweck und Machterhalt herausgibt. Da kann die Presse gar nicht bei lügen. Der Feind des Volkes ist nicht die normale Presse, es ist das System und ihre Betrüger, äh Politiker sowie deren Handlanger im Staats- und öffentlichen Dienst, die Wirtschaft, die Anleger und Investoren und alle, die diesen miesen Kapitalismus als ihren Gott ansehen.

Und wie Manipulation ganz einfach anzuwenden ist, das zeigen wir Dir heute, in dem wir Dich dropen und Dir einen kleinen Manipulationsanker in Deinen Kopf setzen. Keine Angst. Der schlaue ohauerha Leser wird dadurch keinen gesundheitlichen Schaden erleiden, denn Bildung und Empathie sind schon ein guter Schutzschild gegen Manipulationsangriffe, denen wir alle jeden Tag aufs Neue ausgesetzt sind. Dir brauchen wir es nicht zu erklären, Du weißt es ja eh. Und der Rest??? Hm… da ist jede Liebesmühe vergebens!

Da ist der Grad der Demenz wohl schon so weit, das sie schmerzfrei sind und bei jedem Mist anfangen zu jubeln, wenn nur das richtige Schlagwort fällt. Und nur Schlagworte. Keine Inhalte und keine Anstalten es wirklich ändern und verbessern wollen. In Zeiten der Fake news, die ausschließlich von politischen und wirtschaftlichen Interessen ausgegeben werden, verlässt sich der tumbe Bürger mehr und mehr auf sein Gefühl anstatt auf Fakten. Das heißt nichts anderes was Gauck und die Misere schon lange sagten: Der Bürger ist zu doof um bestimmte Zusammenhänge zu begreifen. Sorry, Bürger. Da musst Du jetzt durch, damit datt endlich mal klar wird. Nur… wie soll sich der Bürger auf sein Gefühl verlassen, wenn er zu Gefühlen gar keinen Bezug mehr hat? Wie wir darauf kommen? Ganz einfach. Die qualitätsfernen Privatsender und besonders die deutsche Zentrale für Propaganda, Manipulation und Agitation in Gütersloh, Bertelsmann… Du weißt schon, gell? … sind damit rund um die Uhr beschäftigt, Dir die Dummheit anzuerziehen ohne das Du das süße Gift der Verblödung auch nur im Ansatz merkst.

Also, die sind daran interessiert, den Bürger für manipulative Botschaften so empfänglich wie möglich zu machen. Das geht am besten, wenn man ihn jeden Tag mit Lügen zuballert. Talkshows mit den wirrsten Köpfen aus der Bürgerschaft, Pseudodokus, Dailysoaps, täglicher Quatsch mit Pseudopolizisten und Laiendarstellern etc. dienen nur der Manipulation, weil sie bewusst und gezielt die Wirklichkeit NICHT widerspiegeln. Es werden bewusst Situationen so dargestellt, wie sie nicht sind, um ein Vakuum zu schaffen, um in dem dann bei regelmäßigem Konsum, Emotionen falsch darzustellen. Mit diesen falschen Emotionen signalisiert man dem Zuschauer, dass das normal wäre und er sich ja auch im echten Leben so verhalten kann, wie er es eben gesehen und gehört, quasi vorgegeben bekommen hat. Dieses Phänomen haben wir nun verstärkt seit der Einführung des durch Werbung komplett finanzierten Privatfernsehens, für das Du Bürger, nun ab März 17 auch noch bezahlen darfst…. Ja…. Richtig…. Um Dich völlig blöd zu halten, sollst Du nun ab März 17 im Jahr knapp 80 Euro zur GEZ dazu obendruff bezahlen. Haste nicht gemerkt und raffst das jetzt erst? Tja… ohne überheblich klingen zu wollen…. Wieder nicht gerafft, Du Depp, hm?

Keine Angst. Wir helfen Dir ein wenig und zeigen Dir nun, wie das mit der Manipulation so läuft, damit keiner mehr Depp oder schlimmeres zu Dir sagen kann. Und vielleicht hebt es den ein oder anderen Bürger aus der Schwarmblödheit heraus, was die täglichen Lügen um uns drum herum angeht.

Also, los geht’s.

Der durchschnittliche potente Mann, guckt sich gerne Bilder von nackten Frauen an. Lecker. Lecker. Lecker. Süß, süß, süß soll sie sein und das Abbild des feuchten Tagtraumes, der einen über den täglichen Druck in der Lendengegend zur Brunftzeit als Mann plagt. Wer sich ein wenig mit der sexualisierten Gossensprache auskennt, dem dürfte der Ausdruck „3-Loch-Stuten“ für Frauen, die angeblich 24 Stunden dauergeil und empfangsbereit sind, ein Begriff sein. Dieser abwertende Begriff bezieht sich auf die 3 Hauptkörperöffnungen, mit denen man die Penetration durchführen kann. Ein Schlagwort bei all denen, die Frauen als Menschen zweiter Klasse empfinden.

Am 15. Februar 2017 veröffentlichten wir unseren Artikel: „Unsere Antwort auf 50 shades of…. gähn“.

Eine Anlehnung an das amerikanische Frühstücksliteraurmachwerk „50 shades of grey“, bei der es um SM geht. Um Dominanz und Unterwürfigkeit. Klar, das wir in dem Zusammenhang auch ein geiles Foto von 3 Loch Stuten veröffentlichten. Wenn Du Dich nochmal vergewissern willst, hier ist der Link zu unserem 3 Loch Stuten Foto.

( http://wp.me/p2KG6k-tH ). Wir schrieben diesen Artikel in voller Absicht als Aufhänger für den heutigen. Wir hatten das so geplant, um euch ein kleines Lehrstück in Sachen Manipulation zu geben. Um Dich zu manipulieren.

Guck erstmal… oben Link anklicken, das geile Foto genießen und dann unten weiter lesen…

Also. Ab sofort wirst Du, wenn Du beim Einkaufen am Brotregal vorbei kommst und neben dem Grau- und Toastbrot den Stollen bzw. Stuten erblickst, an unser Bild von den 3 Loch Stuten denken und Du wirst jedes Mal dabei schmunzeln. Jedes Mal, wenn Du den Begriff 3 Loch Stuten hörst, wirst Du ab sofort an unser Bild denken müssen und Du wirst schmunzeln, wenn nicht sogar lächeln. So einfach funzt Manipulation. Jedes Mal, wenn Dir die Omma am Sonntach beim Kaffeetrinken eine Scheibe süßen Stuten mit Butter und Marmelade schmiert, wirst Du ab sofort an unser Bild mit den 3 Loch Stuten denken. Jedes mal. Und jedes mal wirst Du dieses Bild mit den drei Löchern nicht mehr los.

Für die Damen haben wir so ein ähnliches Beispiel.

In der Werbung geht einem grade diese „Schauspielerin und Wäscheexpertin“ Amy Sadaris, die für die Duftperlen der Firma L. Enor propagiert, unheimlich auf den Sack. „Nehmen Sie so viele Duftperlen wie sie wollen. Rein in die Trommel und Ihre Wäsche wird bis zu 12 Wochen wunderbar duften.“ So die Werbebotschaft, die das Säckel der Chemiefirma weiter füllen soll, in dem sie Umweltgiften einen tollen Namen gibt und durch so ne quirlige Schnulle ein Statement gibt, das nur eines sagt: „Hey Du, Dummkopf. Kauf endlich unsere Scheiße und mach Dich mitschuldig an weiterer Umweltverschmutzung. Schließ Dich auch Du uns an und sorge mit noch mehr Chemiegift dafür, das unser Planet noch schneller vor die Hunde geht, als jemals zuvor. Komm mach mit. Wir müssen die Scheiße irgendwie verkaufen, sonst hätten wir sie gar nicht erst hergestellt.“

Wieso nennt man so ein Gift Produkt und warum kann ich nicht einfach in den Wald fahren und mein Altöl dort in die Büsche kippen? Das kommt doch aufs Gleiche raus? Und wieso nennt man das eine Konsum und das andere Umweltverschmutzung und hoch bestraft wird? Verstehste nun die Lügen der Wirtschaft und wie empfänglich man als normaler Bürger dafür ist?

Doof, nicht wahr?

Da sagt doch so ein Übersee Donald, die Presse wäre der Feind des Volkes. Sie würden generell Lügen verbreiten. Hm…. als ob die Presse unser größtes Problem wäre. Politiker lügen, ihre Wähler lügen, die Wirtschaft lügt, die Gesellschaft lügt, der Bürger, jeder einzelne lügt sich die Taschen voll. Die Unwahrheit und die Manipulation haben uns fest im Griff, sonst wären so viele Grausamkeiten und so viel Idiotie gar nicht möglich. Der Donald macht da nicht so viel, außer viel Krach und Staub aufwirbeln. Das einzige was er damit tut, ist Ablenken und Zeit gewinnen. Denn in ein paar Wochen steht sowieso der Staatsbankrott wieder vor der Tür. Und Krieg will er machen. America first eben. Oder Bayern first, oder Türkei first oder oder oder…

Schafften wir es über den Rosenmontag und den Veilchen Dienstag noch ohne das obligatorische Karnevalsbierchen, so änderte es sich am Aschermittwoch jäh, als wir uns im TV die zwei großen Polittheater der CSU und der SPD ansahen. Nee…. nüchtern konnte man das echt nicht ertragen. Um diese Thesen nachvollziehen zu können, muss man wohl das ganze Jahr über einen Dauerpegel haben. Da ist es wirklich angebracht, das die Polizei das ganze Jahr über im Marathon die Kfz Führer kontrolliert.

Und als dann der rote Maddin vonne Sozen seine Ideen zur Reform der Agenda 2010 vorstellte, da hätten selbst wir gerne zu noch viel härteren Drogen gegriffen. Unvorstellbar, wie die Menschen ihm zujubelten und den weiteren Abbau im Bereich Soziales quasi breit wie tausend Russen abnickten. Da muss man sich die Frage stellen: Ey… hab ihr se noch alle?

„Bei weiterer Qualifikation soll es länger ALG I geben und nur mit Zwangshandlung.“ Hömma Liebelein…. nur mal ganz nebenbei… Wer sich weiter qualifiziert, der erarbeitet sich einen Anspruch auf mehr Gehalt und oder Lohn. Und wer mehr Lohn fordert, der ist den Arbeitgebern zu teuer und bekommt dadurch auch keinen Job mehr von dem er leben könnte und landet dann genauso in der ALG II Internierung. Nur mit dem Unterschied, das man rein fürs Zahlenwerk und nur fürs Zahlenwerk, mehr von ihm nehmen kann, was er nicht für sich sondern nur fürs System erarbeitet, in der Zeit bis zum nächsten Abrutschen ins Hartz Lager. Den bisherigen, gegenwärtigen und zukünftigen Opfern des rot/schwarzen Sozialrassismus muss geholfen werden, also die, die man dieser kruden Ausgrenzungspolitik zum Fraß vorgeworfen hat. Verstehste?

Die Schulzsche Nebelkerze ist nicht die Tinte wert, mit der dieser Betrug geschrieben wurde und wird die Armut und die Altersarmut noch vergrößern.

Wie kann man da jubeln oder gar zu tausenden neu in die SPD eintreten? Das hat was vom Rattenfänger von Würselen. Sorry… von Hameln.

Da wird von den parteienabhängigen Medien (Die Parteien haben ihre eigenen Fernsehstudios und Produktionen) grade etwas aufgebaut, was mehr noch als Lüge ist. Das ist soziale Brandrodung. Das ist Idiotie in Reinkultur. Vielleicht wäre es besser, am Wahltag im Herbst den Wähler vor dem Kreuzchen machen, einem Drogen- und Alkoholtest zu unterziehen und den Wähler durch einen Amtsarzt auf die geistige Reife und Gesundheit überprüfen zu lassen. Sonst wird das im Herbst wieder ein Desaster. Die Politik und die Wirtschaft freut es jetzt schon, weil sie sich sicher sein können, das der Bürger auf jede Lüge reinfällt. Man muss sie nur lauter schreien als alle Lügen zuvor.

Weißt Du, werter Leser…. CDU/CSU/AfD, Grüne und FDP wählen ist so, als ob man sein Kind dabei beobachtet, wie es mit der Hand auf die heiße Herdplatte batscht und man nicht schützend einschreitet bevor es sich schwere Verletzungen zuzieht. SPD wählen hingegen ist so, als ob man sein Kind dabei beobachtet, wie es auf die heiße Herdplatte ein zweites Mal batscht und man es dazu anfeuert auch noch die andere Hand zu nehmen um sich an beiden Händen zu verbrennen. So oder so. Den Schaden wirst Du haben, denn Du hast Dich schon wieder von dreisten Lügen einlullen lassen. Das ist der Weg, den diese krude Form des Kapitalismus gehen wird. Wenn es Dir noch nicht bewusst war, dann hoffen wir, Dir ein wenig mit diesem Artikel zum Thema Manipulation mit einfachen Worten geholfen zu haben. Wenn Du es allerdings weißt und Du es vorsätzlich tust, dann biste ein … Ab hier kannste Dir selbst aussuchen, mit welchen Schimpfwörtern und Hasstiraden man Dich bezeichnen sollte. Uns biste in dem Punkt noch nicht einmal mehr eine Beleidigung wert. So. Nach dem hier, schmierste Dir wohl zur Beruhigung und gegen wutgeballte Unterzuckerung besser mal nen Marmeladen Stuten. Und wennse ganz geil drauf bist, schneidste noch 3 Löcher rein.

Wenn man erkennt, das aus der Demokratie Faschismus wird, ist Widerstand die oberste Bürgerpflicht.

Bleiben Sie am Leben und uns gewogen.

Lesen Sie auch nächste Woche, wenn wir noch nicht atomisiert worden sind, Neues aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Bleibt uns nur die Hoffnung. Denn bekanntlich stirbt diese zuletzt.

Wenn euch unsere Arbeit gefällt, wir sagen jetzt schon einmal Danke für euren Support unter: http://wp.me/p2KG6k-eA

Unser Danke für das ausgezeichnete Bildmaterial geht an: http://www.toonsup.com/egon

Ohauerha

AfK

