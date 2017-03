Das System retten! Nicht die Menschen.

Meine sehr geehrten Damen bis Herren an den Empfängnisgeräten dieser brennenden Welt. Werte Allerwerteste.

Auch diese Woche haben wir wieder alle Kosten und Mühen gescheut und dem Volk und seinen Organen aufs Maul geschaut. Wir schreiben es, damit Sie es nicht denken müssen. Schön geht anders. Doch lesen Sie selbst.

Beipackzettel: Kann Spuren von Wahrheit und literarischem Diabolismus enthalten. Also nichts für Menschen mit einer Verumsintoleranz und Allergien gegen ganz schwarzen Sardonismus.

An jeder Laterne sind sie zu finden. Sie lächeln Dich von oben herab an und buhlen um Deine Aufmerksamkeit. …

Was sich wie eine kleine Episode vom Straßenstrich anhört, auf dem die leichten Mädchen ihre Leiber zu Markte tragen, hat bis zum Herbst in diesem Jahr einen anderen Hintergrund. Wahlplakate der unterschiedlichen Parteien an jeder Laterne. Und jedes Konterfei bettelt um Deine Stimme, damit er oder sie ab Herbst durch Dein Wohlwollen gewählt wird und sich somit ein reguläres Einkommen sichert, was Du zu bezahlen hast durch die Steuern.

Wen wählen? Das stellt sich immer und immer wieder zur Frage. Doch viel wichtiger ist die Frage nach dem Warum und dem Nutzen für die eigene Person. Zeigen doch die Erfahrungen, das weder rechte Politik, also die der Muddi und ihrer politischen Auswüchse drum herum von AfD bis FDP noch die vermeintliche linke Politik der SPD und der Grünen den Bürger wirklich weiter gebracht haben. Außer ein paar wenigen Profiteuren.

Und wenn, dann nur auf dem Papier und fürs Zahlenwerk. Schaut man auf den medialen Hype um den Kanzlerpostenanwärter Schulz und die 100% dachten wir schon, wir hätten die Grenzen von Deutschland übersprungen und wären in Nordkorea gelandet. 100% für den roten Maddin, den Pöstchenschummler Rückkehrer aus dem EU Führungsbunker in Brüssel.

Klar, mit der Mutti ist kein Wahlkampfhype mehr zu machen, also muss der Maddin dafür herhalten.

Was will uns die Presse denn da wieder weiß machen? Zumal die Tageshochleistungspresse die hoh(l)e Losung der Sozen über die soziale Gerechtigkeit ausgesprochen hat. Wie verzweifelt muss ein Land sein, um auf dieses Marketing herein zu fallen? Allein die Aussage der A. Nahles, die vor einer weiteren Spaltung des Landes warnt. Von wegen Arm und Reich. Hallo??? Wer hat es denn verbrochen? Die Sozen waren es, die sich auf ganz erbärmliche Weise den Rechten als Handlanger verkauft haben. Die komplette Regierung plus Berater einer Medienfirma aus Gütersloh haben alte Ideen eines eifrigen Nazis zum heutigen Ausbeutungstool werden lassen, was Hartz vier heißt.

Soziale Gerechtigkeit aus dem Munde der Sozen…. Gelächter schallt grade aus unseren heiligen Hallen der ohauerha Redaktion. Sorry dafür. Ist leider zu einem natürlichen Reflex geworden. Wir erinnern uns grade an der Hanni Kochs Worte, das kein Kind zurück gelassen werden soll. Was haben wir jetzt? Noch mehr Kinderarmut und noch weniger soziale Teilhabe und dafür noch mehr Ausgrenzung und noch weniger Perspektiven für noch mehr Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Na… wer von politischer Seite her den Armutsbericht „verschönern“ lässt, damit sich das Totalversagen ihrer Arbeit wenigstens auf dem Papier nicht so grausam liest, der vertut sich bestimmt auch bei den 100 Protz-cent für den Mann aus Würselen. Der Bürger hat im Herbst die Wahl, ob man ihm nun in die linke Hosentasche greift oder weiterhin aus der rechten. Und Rechts… das ist ja grade das große Thema, was von dem Mann noch mal ganz schön hoch gekocht wird, der schon vor seinem Putsch am Bosporus die Opposition ihrer Posten enthoben und sie in den Knast befördert hat.

„Was ist braun und kommt aus Österreich?

Das Wiener Schnitzel.

Was ist braun und kommt aus den Niederlanden?

Poffertjes.

Was ist braun und kommt aus den USA?

Peanuts.

Was ist braun und kommt aus der Türkei?

Baklava.

Was ist braun und kommt aus Deutschland?“

Nein… Uns hier vorzuwerfen, wir seien immer noch Nazis und Faschisten… das ist ein ganz klarer Fehler. Schließlich haben wir uns weiter entwickelt.

Wir werfen unsere Opposition nicht in den Knast, bei uns besteht die Opposition aus einer kleinen Gruppe handverlesener Kabarettisten, die ihre Dosis Wahrheit und kritische Fragen von der Bühne aus ins zahlende Publikum werfen dürfen.

Aber auch nur eine kleine Gruppe derer.

Und der Rest der Meinungsbildner? Hm…. Tja…. wo ist eigentlich in Deutschland die sogenannte Opposition, Menschen mit Bildung, Wissen und fachlicher Qualifikation? Wenn sie noch Arbeit haben, dann oft nur prekär und am unteren Rand der ach so alternativlosen Leistungsgesellschaft.

Da ist das tägliche private TV Programm der beste Indikator. Geiler geht’s doch gar nicht. Für komplett durch Werbung, bei der die Minute um die 30 000 (dreißig tausend) Euro liegt… ohauerha… Und Du Bürger? Lässt Dir mit dem Ende des freien Fernsehempfangs mit beiden Händen tief in die Taschen greifen. Jetzt sollst Du für diesen Schrott auch noch zahlen und sie nennen es free-net… Finde den Fehler…

Mach mal die Kiste an. Das Programm quillt über vor lauter talentfreien Laiendarstellerschreihälsen. Billigste Pippikacka Unterhaltung gespickt mit nichtsagenden Pseudopromis, die nichts den ganzen Tag lang machen außer Gewehr bei Fuß stehen für den nächsten Dummdreh in einer hochmanipulativen Medienlandschaft, die uns vorspielen, das wäre die Realität.

Fragwürdiges und suspektes Klientel aus der barbusigen Prostituiertenszene und Klein- und Großkriminelle, die als Vorbild für ganze Generationen gelten sollen, wohin gegen wertvolle Menschen, die den Titel „Prominent“ wirklich verdient hätten in Hartz vier versauern. Menschen, die sich durch wirkliche Leistung und Dienste im Sinne ihres Daseins den Titel zu eigen machen würden. Fachkräfte eben. Fachkräfte, bei denen man das Gefühl hat, sie leisten etwas und sind damit ihren Preis wert.

Fachkräfte, die ihren Preis haben, den kaum ein Arbeitgeber noch bezahlen will.

Was wir brauchen sind wirkliche Reformen, wollen wir fit für die Zukunft sein.

Meine bisherige Leistung, meine Qualifikationen, Schul- und Berufsabschlüsse, all meine Vorschussarbeit, die ich geleistet habe. All die Zeit in der ich gelernt, gelesen und mich weiter gebildet habe… All dem gebt ihr mit eurer Politik und Wirtschaft eine Verachtung, sodass ich mich verraten und verkauft fühle. Tja. Und wenn wir so weiter machen, wie bisher…

Tz… Arbeit für alle gibt’s dann erst wieder für die paar die noch übrig sind. Zum Wiederaufbau nach dem, was da nun noch auf uns zu kommen wird.

Das könnt ihr euch jetzt selbst ausmalen. Diese krassen Bilder wollen wir an dieser Stelle nicht lautmalerisch und episch breit illustrieren. Grade heute. So kurz nach der logischen Schlussfolgerung politischem und wirtschaftlichen, ja menschlichem, Versagen. Dem Anschlag in London mit fünf Toten.

Dazu kommen noch aktuell über 20 Millionen Menschen in Afrika, die vor dem Hungertod stehen. Was für eine sichere Bank für dieses menschenverachtende System, woll? 20 Millionen potentielle Flüchtlinge. Rechne doch mal… 20 Millionen Flüchtlinge a… sagen wir mal zwischen 3000 und 5000 Dollar für die Schlepper wert, die sie nach Europa schleusen sollen… Rechne mal… 20 Millionen mal 3000 Dollar…. Ne ziemlich sichere Bank, oder? Da kann man sich doch glatt wieder einmal die Diäten drauf erhöhen, oder?

Wir haben unseren Putsch schon vor über 11 Jahren gehabt, vor dem nochmal regelrecht gesiebt und selektiert wurde… mit so Sachen wie „Ich AG“ und so einem zukunftsweisenden Verdienstmodell.

Millionen Menschen wurden seitdem um ihre Lebensperspektiven gebracht. Bei uns heißt das nur nicht Präsidialsystem oder Diktatur. Bei uns wurde aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt, man bedient sich nicht mehr einem Führer bzw. Personenkult um eine menschliche Person, sondern legt das Schicksal der Menschen in die Hände der Räuber, Abzocker und windigen Geschäftemachern aus Wirtschaft und Industrie. Schön, das es dafür die Pseudopromis gibt, die nichts anderes sind als Propagandakasper. Marionetten eben. Nein. Deutschland ist kein Naziland mehr. Es kann einem schon fast Leid tun, wenn emotionslose und talentfreie Laien den Sendebetrieb rund um die Uhr gewährleisten müssen, weil die Kohle für watt Besseres fehlt. So viel Dilettanz. Da hätte der Führer persönlich die Waffe an deren Schläfen gelegt vor lauter Scham vor seinem Volk.

Nein. Wir sind kein Naziland mehr. Schlimmste Kapitalisten, die High Endstufe, der Dachbegriff jeder bisher ausprobierten Staatsförmlichkeit. Das müsste selbst den ewig gestrigen Reichsbürgern nun wie Schuppen aus den Augen fallen, wenn schon deren selbst gekrönter König seine Gefolgschaft um deren finanzielle Mittel bringt und dafür einfährt. Macht endlich nen Haken dran. Das ist vorbei. Auch wenn ihr es nicht wahrhaben wollt. Wir verabschieden uns jeden Tag aufs Neue von unserer angeborenen Menschlichkeit weiter weg und tiefer hinein in den Transhumanismus. Davon soll uns all das ablenken. Dafür all die Kriege, die Ausbeutung und der Terror.

Nein… Deutschland ist kein Naziland mehr und hat sich vom Nationalsozialismus weit entfernt. Selbst die braunen Vögel vonne AfD bezeichnen sich heute als Nationalromantisch…

Sozusagen das H-Kennzeichen für politische Ansichten von weiter über 30 Jahren vergangen Zeiten. Nein. Das kann man uns nicht mehr vorwerfen. Wir wollen ja auch noch keine Todesstrafe wie in der Türkei. Denn dort muss man alsbald ja zusehen, dass die Gefängnisse wieder leer werden. Die Opposition muss wech.

Da haben wir es ein wenig besser, denn bei uns droht nur die gesellschaftliche Vernichtung durch den Hartzionalsozialismus. Die Ausgrenzung, die Enteignung, die Entmündigung und Entrechtung der Bürger, die das System auskotzt, wenn sie sich ihm nicht total unterwerfen können.

Und dann kommt der Maddin und spricht die heiligen Worte: „Soziale Gerechtigkeit für Menschen, die in diesem Land hart arbeiten und sich an die Spielregeln halten.“ und wirft ein vermeintliches Leckerchen in den Raum. Arbeitslosengeld Q. Wer sich weiter qualifiziert…. Blablabla. Blablabla….

Rhetorische Luftnummern. Haltlose Phrasendrescherei, die das eigene Versagen im Dienste an Land und Bürgern schönreden soll.

Hörm ma Maddin und werte Allerwerteste aus der Riege der Verfechter, Zuarbeiter und Profiteure des Unterdrückungs-, Maßregel-, Ausgrenzungs- und Ausbeutungsprinzips Hartz vier. Diesbezüglich schrieb uns ein Leser weiter: (Wir haben seinen Leserbrief ein wenig an unser ohauerha Format angepasst)

Ich bin jetzt schon hochqualifiziert, da ich mich in den letzten Jahren vor meiner Internierung im Hartz vier Straflager weitergebildet habe bis zum Erbrechen. Ich habe hart gearbeitet und mich an „Spielregeln“ gehalten und mich an den Arbeitsmarkt immer wieder neu angepasst. Und was hat es mir gebracht? Auf dem Bild hier, da seht ihr, wie ich mich fühle. Ausgekocht bis auf die Knochen wie dieses Billighühnchen vom Drecks-Discounter.

Ich war vor ein paar Jahren noch mitten im Leben und hatte mir etwas aufgebaut, stolz auf meine Leistung. Ich konnte meiner Familie etwas bieten und brauchte mir kaum nen Kopf machen um meine Zukunft. Es lief ja alles gut. Doch dann kamt ihr mit eurem neoliberalen Ausbeutungssystem und habt mir alles genommen, was ich hatte. Heute reicht es noch nicht einmal mehr für eine gescheite Ernährung bis zum Monatsende. Jeden Monat. Soziale Teilhabe? Mal ins Kino oder mal ins Theater? Öffentlicher Nahverkehr statt ständig bei Wind und Wetter zu Fuß gehen?

Unsere Kinder bekommen auf dem Schulhof auf die Fresse von den empathielosen Ablegern sogenannter reicher Eltern, weil sie nicht jeden Trend mitmachen können, da man uns um die beruflichen Perspektiven bringt. Sie werden von emotionell benachteiligten Brutlingen ausgegrenzt und verletzt. Von wem diese kleinen Köttel das wohl haben, hm?

Das haben wir der Idiotie und der Gier zu verdanken.

Wieso soll ich solche Vögel wählen, die mir das angetan haben? Wieso? Wer ersetzt mir den Schaden, den ihr an mir angerichtet habt? Wer?

Es ist egal, ob es sich nun um eine Personen- oder Institutionendiktatur handelt. Solange es dabei um die Unterdrückung und die Ausbeutung für ein System geht, bleibt es eines. Faschismus. Egal ob bei den Türken oder in der angeblich freien Welt oder überall.

Und dass das System schon längst über seinem Verfallsdatum liegt, das zeigt die Politik des Übersee Donalds. Keine paar Wochen nach dem Einzug ins weiße Haus, Chaos ohne Ende und von anständiger Politik keine Rede.

Zeit gewinnen, damit andere weiter an den Errungenschaften der Vergangenheit zündeln können. Abwarten und Whiskey saufen, bis es anderswo knallt, weil man anderer Länder Märkte kaputt macht und selbst um jeden Preis und koste es was es wolle Amerika first sein will.

Jaja… der kleine Mann hat ihn ja gewählt, weil Trump ihm sagte, das er ihm sein Land wieder geben werde. Der kleine Mann, was für ein… Kein Wunder, das man von ihm immer noch in dieser Form spricht. An Größe wird er nie gewinnen, fehlt es ihm an Bildung und dem Talent der Erkenntnis, der Lernbereitschaft und dem Positiven.

Arbeitsplätze versprechen sie nun wieder alle. Arbeitsplätze und Wohlstand für Alle. Arbeitsplätze für alle. Was für ein Schenkelklopfer. Wie doof muss man sein, um an diese Mär noch zu glauben? Die Realität sieht anders aus. Und das wissen wir. Die Technik wird in den nächsten Jahren Millionen Arbeitsplätze kosten. Machen wir uns nichts vor. Dahin wird der Weg gehen.

Deswegen heute auch noch an gegen Menschenrechte und Grundgesetz verstoßende Zwangsmaßnahmen und Sanktionen für die Opfer des deutschen Hartzinonalsozialismus festzuhalten, sie mit Gefahren für Leib und Leben zu bedrohen… rückt uns das nicht wieder ein wenig näher an die Türkei ran? Was ist mit der Meinungs- und Pressefreiheit in unserem Land? Die Gesetze zu den sogenannten Hate speech, Fakes und Hetze im Netz, die in Planung sind, rücken uns auch wieder ein wenig näher an die Türkei ran. Oder überholen wir sie an dieser Stelle?

Und was da noch so in den Schubladen unserer Eliten schlummert, was sie noch an Überraschungen für uns bereit halten, das bringt selbst Deutschland wieder näher an etwas heran, was längst zur Vergangenheit zählen sollte. Da hat die alte DDR Fahne und die dazu gehörige Volkspoesie mehr mit der Realität zu tun als das jetzige Staatssymbol.

Einfach mal drüber nachdenken, bevor man im Herbst sein Kreuzchen macht. Egal wen man wählt. Frieden und Perspektive, sowie Arbeit und Sicherheit…. All das gibt es nicht mit denen, die von politischer Seite zur Verfügung stehen. All das, was der Bürger für ein kurzes Leben auf diesem Planeten in Frieden und Zuversicht braucht.

Wenn man erkennt, das aus der Demokratie Faschismus wird, ist Widerstand die oberste Bürgerpflicht.

Bleiben Sie am Leben und uns gewogen.

Lesen Sie auch nächste Woche, wenn wir noch nicht atomisiert worden sind, Neues aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Bleibt uns nur die Hoffnung. Denn bekanntlich stirbt diese zuletzt.

Wenn euch unsere Arbeit gefällt, wir sagen jetzt schon einmal Danke für euren Support unter:

Unser Danke für das ausgezeichnete Bildmaterial geht an: http://www.toonsup.com/egon

Ohauerha

AfK

