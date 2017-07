Vom doofen Minijobber und gekauftem Protest gegen G 20

Meine sehr geehrten Damen bis Herren an den Empfängnisgeräten dieser brennenden Welt. Werte Allerwerteste.

Auch diese Woche haben wir wieder alle Kosten und Mühen gescheut und dem Volk und seinen Organen aufs Maul geschaut. Wir schreiben es, damit Sie es nicht denken müssen. Schön geht anders. Doch lesen Sie selbst.

Beipackzettel: Kann Spuren von Wahrheit und literarischem Diabolismus enthalten. Also nichts für Menschen mit einer Verumsintoleranz und Allergien gegen ganz schwarzen Sardonismus.

Moin zusammen. Hallo, ihr unwerten doofen Minijobber. Alles fit im Schritt? Lernst Du noch oder jobbst Du schon?

Neee, watt war das dieser Tage für ein graues und depressives Wochenende. Regen, Sturm, nass, kalt. Es war auch das Wochenende, an dem die große Bimbesbirne Helmut Kohl in die ewigen Jagdgründe abrauschte.

Der Himmel weinte, als er ging. Klar. Versprach er doch immer wieder „blühende Landschaften“. Und die brauchen nun mal viel Wasser.

Berlin versank förmlich im Regenguss, der fast biblisch schien. Es ergoss sich 6 mal der Inhalt des Wannsees über die deutsche Hauptstadt der Er-trinker.

Der Himmel weinte, als Kohl ging. Klar, denn hatten wir ihn auf Erden nur ein Leben lang zu Gast, so hat ihn Gott und der Himmel jetzt für alle Ewigkeit am Hals. Wenn das nicht ein Grund zum heulen ist….

Doch es gibt auch endlich mal etwas Gutes aus der Hauptstadt. Die Ehe für alle ist durch. Das wurde ja auch Zeit, oder??? Wer hätte das gedacht vonner schwatten konservativen Partei? Hm… auch irgendwie klar. Schnell noch die Ehe für alle durchwinken, denn ab Herbst ist bei schwatt-gelb eh jeder gefickt.

Naja. Vielleicht heirate ich als Hetenmann mal ne Lesbe… Ich meine… Sie steht auf Frauen, ich steh auf Frauen…. Und in der Ehe geht es doch um Gemeinsamkeiten, oder???

Wird ja auch Zeit, das in der Gay Community mal watt Ruhe einkehrt und sie nach und nach in der biederen Banalität genauso versinken, wie Otto Normal am Kugelgrill. Stell Dir mal vor, so ein Konservativer würde heute noch über Schwule und Lesben genauso herziehen, wie er über seine eigenen Opfer entmenschlichter Ausgrenzungspolitik herzieht. Wie man am aktuellen Fall sehen kann. Ich sach nur… Tauber…. #noservicefortauber #noshoesfortauber #noglacesfortauber

Wir verleihen ja gerne in unregelmäßigen Abständen den mit einem Seniorenteller saure Nierchen mit dicken Bohnen dotierten Unanständigkeitspreis „Die goldene Arschkrampe“ für antisoziales Verhalten und Äußerungen. Diesmal geht unser Preis ganz unspektakulär an den Generalfeldmarschall… an nee… nur Generalsekretär Herrn Peter Tauber. Ohne eigenen Artikel, ohne eigenes Bild, weil uns die Verunglimpfung der eigenen Bürger noch nicht einmal einen eigenen Bericht zur Person wert ist. Das sollte als absolute Geringschätzung reichen. Genauso verleihen wir den Gossenkriminellen in schwarz die Arschkrampe des Monats Juli 2017 für ihren Bärendienst an die G 20 Obermänner und Männinen, die Hamburg zum Maidan haben werden lassen.

Doch auch der CDU ihr Tauber kommt ohne Nebenjobs wohl nicht über die Runden und muss sich

als Mitglied des Kreistages Gelnhausen,

als Mitglied des ZDF Fernsehrates,

als Vorsitzender des Vereins für Netzpolitik e.V. Berlin

und als

Vorstandsmitglied der Konrad Adenauer Stiftung Staugustin

sein schmales Salär aufbessern.

Tja… am Nebentisch in unserer Stammkneipe unkte man gestern Abend schon: ….egal… ob dieser Drecks Weihnachtsmarkt Attentäter von Berlin oder Äußerungen „wer drei Minijobs braucht, der hat wohl nichts Ordentliches gelernt“… beides fand mit Hilfe des immer restriktiver werdenden Staatsapparates statt und beides fügt dem bürgerlichen Gemeinschaftskonstrukt schweren Schaden zu. Die Vertreter der schwarz-gelben Todeshummel Cdufdp sorgen für Unfrieden. Das ist Beleidigung und üble Nachrede, das ist kriminell (siehe §§ 185 und 186 StGB) Darauf stünde Knast! Oder war das nur ein verbaler Vorgeschmack auf das was da auf uns im Herbst zukommt? Auch hier, die harte Hamburger Linie. Eskalation statt Deeskalation. Wieso zündelt der so am Volksfrieden? Das ist doch strafbar…

Denn im Rausch der von der Mutti ausgegebenen Glücksformeln: „Ehe für alle“ und „Wohlstand für alle“ gingen die anderen Beschlüsse zur Beschneidung der Bürgerfreiheiten fast völlig unter. Hier nochmal ein Link zum Wert der kanzlerischen Versprecherungen. Nicht vergessen! Es ist Vor der Bundestagswahl 2017. Es ist die Zeit der täglichen politischen Enkeltricks, der täglichen Kaffeefahrt mit Werbeverkaufsveranstaltung. Der Wettlauf um die größten Vorab Versprechen, die nie zum Wohle der Bürger umgesetzt werden. Die Bürger fallen auf so was ja auch immer noch scharen Weise rein. Hm…. hätteste wohl wirklich mal was ordentliches gelernt, oder???

Merkel – wir haben keinen Rechtsanspruch auf Demokratie – YouTube

Auch die Abschaffung des Bankgeheimnisses für alle…. sach mal Bürger…. wieso haste dabei nicht auch so gejubelt, wie bei der Füralleehe?

Höchstgrenze bei der Bargeldzahlung für alle. (Wir schrieben schon einmal 2016 über die schleichende Bargeldabschaffung in Zusammenhang mit der UN Resolution 2199 Link: http://wp.me/p2KG6k-pz )

Leider ging der Mutti folgende Jubelbotschaft nach der „Ehe für Alle“ völlig unter, da ganz Deutschland sofort mit jedem vor Freude hemmungslos knatterte. Wahrscheinlich die Köppe so tief zwischen den Schenkeln des Lieblingssexualpartners und taub für die Botschaft: Staatstrojaner für alle!

So auch die Botschaft „Führerschein Entzug für alle“ bei jedwedem Delikt.

Haste denn wenigstens von der Neuauflage des in brauner Vorzeit sehr beliebten „Heimtücke Gesetzes“ gehört, dem Netzdurchsuchungsgesetz???

Na… wer hätte es gedacht, hm??? Da sind wir doch der Türkei ein ganzes Stückchen näher gekommen, woll???

Wahrscheinlich soll das zur Willkommens Kultur gehören. Waren es doch damals die Auslands Türken, die mehrheitlich für die Bürgerentrechtung beim Osmann stimmten und somit ihrer Heimat aus der Ferne den dicken Mittelfinger zeigten und ihrer Heimat auf diese Weise die Pest an den Hals wünschten.

Hm… klar… sollen sich ja doch ein wenig hier wohl fühlen und die heimischen Alltäglichkeiten dort nicht vergessen.

Da passt des Onkel Erdis Nazivorwurf gar nicht mehr! Nein! Den Schuh ziehen wir uns nicht mehr an. Schließlich haben wir uns weiter entwickelt und leben altbewährte Techniken aus, die das System immer heftiger anwendet, wenn es sich selbst ruiniert. Das passiert ja jetzt grade. Immer im Endstadium, wenn immer mehr Beschiss aufgedeckt wird. Und das System selbst die Bürger in den Untergrund drängt und somit immer mehr Ärger selbst erzeugt.

Bestes Beispiel, Hamburg G 20.

Preisfrage: Wie nennt man organisierte Bandenkriminalität, die mit Steuergeld finanziert wird? Richtig. Parteien.

Da treffen sich grade die Obermotze der einzelnen Chapter, die in aller Welt Kriege vom Zaun brechen, die Ausbeutung, Versklavung, Unterdrückung und Ausgrenzung fördern, Korruption billigen und eventuell selbst tätigen, nichts gegen die weltweite Umweltzerstörung tun, und so weiter… im beschaulichen Hamburg um die Erbfolge des Wiener Kongresses zu feiern und die Welt neu aufzuteilen.

Und was macht die Polizei? Knüppelt die Demonstranten nieder. Friedliche Demonstranten. #HamburgerLinie, eben. Auch so ein bewährtes Mittel. Erst auf die Fresse hauen, dann fragen.

Klar. Schwarzer Block war ja auch vor Ort. Das extremistische Fernsehballett darf bei so was ja nicht fehlen. Diesmal waren sehr viele aus Italien und Russland angereist. Ausländische Kollaborateure…. ob die ihre Reisen alle aus eigenen Taschen bezahlen??? Oder werden die von wem gesponsert?

Müssten Bürger nicht auf andere Bürger drein schlagen, obwohl die wahren Übeltäter bei feinstem Speis und Gelag in den Messehallen tafeln… Hat da die Polizei in der Gewaltprävention völlig versagt? Da sitzen die schweren Jungs schon alle in den Messehallen zusammen und die Pozilei nimmt die nicht fest? Auch keine internationalen Haftbefehle…. Nichts…. Täterschutz schreibt man in unserem Land immer noch groß, so jetzt auch wie das scharfe S.

Und was das alles wieder kostet. Ne G 20 whatsapp Gruppe hätte es doch auch getan, oder?

Was wir uns bei den aktuellen Bildern fragen, ob nicht ein Teil des sogenannten schwarzen Blocks, dem gemischten Polit-Männerballetts, etwa nach BAT bezahlt wird? Und… wieviel „Peter Urbachs“ (Link zu unten) gibt’s da wohl drunter, die das ganze regieisch und organisatorisch und von oben herab unterstützen, fördern und als Zugführer lenken?

Tja… so ein V-Mann kommt halt ohne Nebenjobs auch nicht aus… Hätte er mal besser was ordentliches gelernt. Doch so selbstverständlich wie die Straftäter unter den Demonstranten bei ihren kriminellen Handlungen vorgehen, kann man meinen, die seien sehr geübt darin. Weder die Gewalt, die von der geplanten Verarmungspolitik der G 20 Gruppe ausgeht, noch die Gewalt des sogenannten schwarzen Blocks sind in irgend einer Form hin zu nehmen.

Nun stell Dir doch mal vor, der linke schwarze Block wäre gar nicht der originale linke Block gewesen… Sondern in der Vielzahl gelenkte Straftäter oder sogenannte Mietaktivisten, die jede Parole grölen, solange der Preis stimmt. Muss sich ja lohnen, wenn man extra weite Wege in Kauf nimmt und aus dem Ausland anreist. Das zahlt doch einer…..

Naja… im Herbst sind Wahlen und die Rechten brauchen den größten Zulauf, um ihre krude Verarmungpolitik weiter voran treiben zu können.

Was kann der schwarz-gelben Todeshummel Cdufdp besseres passieren als eine massive inszenierte linke Gewalt, damit sie sagen kann: „So! Und jetzt werden die nichts rechts verorteten Begegnungs- und Kulturzentren geschlossen und so wie die NPD angeblich keine Kohle mehr bekommt, so bekommt auch die Linke keine Kohle mehr und schwupps…. Haben wir wieder einen rechten Faschistenstaat, so wie damals beim Schnauzbart.

Ein Traum für jeden AfD’ler, FDP’ler und natürlich auch CDU’ler. Ihre Freude darüber werden sie natürlich nicht kund tun. Wären ja auch schön blöd, wenn sie zugeben müssten, das sie schon lange den Aufbau eines restriktiven rechten Staat…. natürlich nicht unter der Leitung von Parteipersonen… sondern unter der Leitung von miesen internationalen Dreckskonzernen, die sich schon lange im Kampf gegen den Bürger befinden und ihn unterdrücken, ausbeuten und total überwachen wollen.

Tja… Konservative bewahren schließlich gerne das Vergangene und schwupps… Die DDR lebt wieder. Oder schlimmer… Ein neuer „Nazistaat“ zur Totalunterdrückung. Wir stehen mittlerweile mit beiden Beinen tief in einem restriktiven Staatsapparat, der den grausamen Vergangenheiten aus rechtem und linkem Unrechtsstaat in nichts mehr nach steht. Dank dieser Chaotentruppen auf den Hamburger Straßen und der Chaotentruppe in den Messenhallen, die sich nach dem besten Schmaus und Trank zu Beethovens Neunter zum Verdauen des Gelages in die Konzertsaalsitze fletzen.

Tja… hätten wir alle wohl besser mal was anständiges gelernt.

Zum blöd nen BER Flughafen oder in Köln die Oper zu bauen aber nen Eins A Überwachungsstaat zusammen schustern. Das können wir.

Danke. Vielen Dank an die kriminellen Arschlöcher, die Hamburgs Straßen verwüstet haben. Und Danke auch an die, die diese dafür bezahlen und zusehen, das Erdogan vielleicht recht behalten sollte mit seinen Nazivorwürfen.

Denn… wie doof muss ein „linker Block“ sein, so derart auszuufern? Ist doch ganz klar, was nun kommt. Die Diffamierung all jener Menschen, die mit der Politik der üblen Gesellen in den Messehallen nicht einverstanden sind. Egal ob Friedensbewegung oder die Yogis, die friedlich ihre Verrenkungen gegen G 20 machten und so nur ein Zeichen des Lichtes setzen wollten.

Ihr schwarzen Blockgesellen habt unser aller Zukunft schweren Schaden zugefügt und den Kampf für Gerechtigkeit und Menschlichkeit fast aussichtslos werden lassen. Nun werden wir alle, die friedlich und überlegt für bessere Haftbedingungen auf dem Arbeitslagerplaneten Erde eintreten mit tumben Systemzöglingen in einen Topf geschmissen. Damals beim Gipfel in Genua war es zu sehen, das sich angebliche Straftäter und Polizei oftmals gut kannten und verstanden. Hm….

Ihr miesen kriminellen Panneköppe in schwarz… ihr habt nur einem Herrn gedient und genutzt. Den wahren Initiatoren aller Gewalt und Ausbeutung auf Erden, den G 20 Gipfel Teilnehmern. Man…. was seit ihr Scheiße im Kopf. Hättet ihr bloß überhaupt mal was gelernt, dann wären wir schon viel weiter und es gäbe weniger Kriege und Grausamkeiten. So wäre auch der Genozid am syrischen Volk gar nicht erst entstanden. Echt ey…. ich rech mich schon wieder uff. Dabei wollte ich doch nur wieder die Blumen in der Redaktion gießen und’s Bier im Kühlschrank auffüllen, damit’s kalt is, wenn der Rest aus dem wohlverdienten Sommerurlaub zurück kommt.

Wenn man erkennt, das aus der Demokratie Faschismus wird, ist Widerstand die oberste Bürgerpflicht.

Bleiben Sie am Leben und uns gewogen.

Lesen Sie auch nächste Woche, wenn wir noch nicht atomisiert worden sind, Neues aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Bleibt uns nur die Hoffnung. Denn bekanntlich stirbt diese zuletzt.

