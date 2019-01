Deutschland nach dem Sommer. So viele wurden sogar im Inland braun.

Meine sehr geehrten Damen bis Herren an den Empfängnisgeräten dieser brennenden Welt. Werte Allerwerteste.

Auch diese Woche haben wir wieder alle Kosten und Mühen gescheut und dem Volk und seinen Organen aufs Maul geschaut. Wir schreiben es, damit Sie es nicht denken müssen. Schön geht anders. Doch lesen Sie selbst.

Beipackzettel: Kann Spuren von Wahrheit und literarischem Diabolismus enthalten. Also nichts für Menschen mit einer Verumsintoleranz und Allergien gegen ganz schwarzen Sardonismus.

Ohauerha. Nicht ganz dicht. Aber schon ganz nah dran!

Wow! War das ein Sommer, woll?

Was für eine Hetze…. äh…. Hitze natürlich.

So heiß, wie sonst nur in der Wüste.

Selbst von der internationalen Raumstation ISS konnte man sehen, wie braun Deutschland übern Sommer geworden ist.

So braun war Deutschland seit 1945 nicht mehr.

So braun, das man sich schon wieder für seine Heimat schämen muss.

Die Weltgemeinschaft darf gespannt auf Giermoney schauen, ob wie beim letzten Mal der deutsche Bürger in der Breite wieder die Fresse hält oder ob er dieses mal die Eier und das Rückgrat hat, sich endlich gegen den weiteren Ausbau des neuen Faschismus, den sie marktkonforme Demokratie nennen, opponiert.

Selbst den ersten Einsatz der Bundeswehr im eigenen Inland hat es gegeben. Nicht mitbekommen? Meppen…. Moor?

Da kann man mal wieder sehen, wie weit der Fachkräftemangel schon gekommen ist, wenn es Barraspfeifen nicht klar ist, das wenn man mit Raketen in ein ausgetrocknetes Gebiet feuert, es anfängt zu brennen.

Wer hätte das gedacht, das die Bundeswehr die eigene Heimat abfackelt?

Bei dieser Hitze half nur viel trinken, was wir auch taten.

Auch wenn es zu einer persönlichen Herkulesaufgabe wurde, die es zu überwinden galt, die westerwälder Industrieplörre in sich rein zu kippen…

Aber was tut man nicht alles fürn Umweltschutz.

Da säuft man selbst Krombacher Kistenweise, um den Regenwald zu retten.

Hätten wir bloß das eine oder andere Bier mehr getrunken.

Wer weiß, vielleicht hätten wir somit auch den Hambacher Forst gerettet.

Hambacher Forst.

Der einzige Wald in Deutschland, in dem man trotz sommerlicher Dürre rauchen darf.

Hambacher Forst. Ein letztes Stück deutscher bürgerlicher Protestkultur, das es auf alle Fälle zu zerschlagen gilt, damit der Bürger endlich begreift:

„Hier ist die Demokratie zu Ende!

Halt die Fresse, Bürger!

Halt endlich Deine Fresse.

Wir haben jede Macht der Welt, um unsere miesen kapitalistischen Interessen auf alle Fälle durch zu setzen.

Egal was Du auch tun wirst. Egal ob einer dabei drauf geht oder nicht.

Wir werden immer am längeren Hebel sitzen.

Du bist uns auf Gedeih und Verderb ausgeliefert.“

Umweltschutz in Deutschland… was für eine Verarsche.

Jeden Tag geschehen Verbrechen an der Mutter Natur, an unser aller Lebensgrundlage. Und das nicht nur bei uns.

Wir werden echt verarscht, das es nur so kracht.

Naja… es scheint sich immer mehr zu bestätigen, was in Verkäuferfachkreisen schon lange bekannt ist.

„An jedem neuen Tag wird ein neuer Idiot geboren.“

Ist das eigentlich zum Himmel schreiende Dummheit oder falscher Stolz aufs falsche Prinzip?

Da ist jemand so stolz drauf, das er es innerhalb weniger Jahrzehnte schon begriffen hat, seinen Hausmüll zu trennen und in dafür vorgesehene farbig differente Behältnisse aus Hartplastik zu stecken.

Dafür läßt sich jedoch dieser Bewusstseinsprekarierer seinen ganzen im Internet unter massivem Verbrauch von Strom bestellten Scheiß mit Lieferdiensten bis ins heimische Wohnzimmer bringen. Was da an Verpackungsmüll anfällt…. ohauerha…

Diese Lieferdienste fahren jedoch fast alle mit Dieselfahrzeugen und sind sozusagen die Leibstandarte der Klima und Umweltkiller.

Ein anderer Schelm erklärte mir ganz stolz, das er nun ganz bewusst auf das BIO Zeichen bei seinem Obst und Gemüse ausm Discounter achtet.

„Denn Bio ist ja so gesunnnnnnnndt!“

Ich sach:“Hömma, du Waldschrat! All dein sauber in Plastik verpackter BIO SUPER FOOD kommt meist aus Südspanien. Ich sach nur „El Ejido“.

36000 Hektar Plastikplane überspannen das gesamte Anbaugebiet in Andalusien, die alle 4 Jahre der Erosion wegen komplett ausgetauscht werden muss.

Das meiste von der Plane wird eh im Meer entsorgt.

Kostengünstig.

1 Hektar sind 10000 Quadratmeter.

Also 360.000.000 Quadratmeter Plastikplane.

Umgerechnet in Fussballfelder sind das quasi so um die 24000!

Das ist die der Welt größte Plastikplane!

Dazu kommt noch, dass das ganze Gemüse aus Spananien per LKW durch ganz Europa gekarrt wird.

Und LKWs…. Diesel, u know…. Plus der Abrieb der Reifen und der Bremsen, der ins Grundwasser und schließlich in die Meere und dann wieder in den Mensch als Mikroplastik gelangt….

Sach mal Du Vogel….. Du willst mir doch nicht im Ernst erklären, das Dein spanisches Gemüse und Obst wirklich Bio ist, oder?

Und dafür bezahlst Du dann auch noch gerne einen höheren Preis…. Dämlich, oder?“

Rat- und sprachlos und mit einem großen Fragezeichen auf seiner Stirn ließ ich ihn einfach stehen.

Manchmal hat es echt keinen Sinn, sich mit Stümpern auseinander zu setzen.

Wir werden echt verarscht. Aber so was von.

Doch wer verarscht da wen?

Hm??? Der weiße Mann etwa den eigenen weißen Mann?

Also, der weiße Mann, der dem anderen weißen Mann, im eigenen Land die Arbeit und die Lebensperspektiven vorenthält und im Ausland Bomben auf Menschen werfen läßt, damit diese dann hier her flüchten und für noch weniger Geld manchmal Arbeit bekommen.

Der weiße Mann, der Wasser predigt aber Wein selber säuft.

Der weiße Mann, der Hass auf Ausländer streut, damit dann der dümmere weiße Mann, den man eh schon den ganzen Tag verarscht, Hetzjagden auf ausländische Opfer des anderen weißen Mannes veranstaltet.

Der weiße Mann, der den weißen Mann aus dem deutschen Osten nun für sein mieses Ausbeuterspiel instrumentalisiert, so wie er bisher den Islam für alles Schlechte instrumentalisiert.

So wird nun der Sachse instrumentalisiert, weil der weiße Populisten-Mann weiß, das der strukturschwache Ossi eh alles glaubt, was aus dem Westen kommt und leicht verführbar ist.

Erinnere Dich mal dran, weißer Ostmann….

Wer hat Dich nach der Wende um Arbeitsplätze und Wohnraum gebracht und Dich nach Strich und Faden über den Tisch gezogen?

Wurdest Du nicht damals schon anno 1990 selbst Opfer rechter radikaler Wirtschaftsgewalt durch die TREUHAND?

Welcher dicke weiße Mann hat damals die Rentenkasse geplündert?

Die rechte Bimbesbirne Kohl, oder?

Und was ist heute, hm?

Knapp 14 Millionen Bundesbürger wurden in den letzten Jahren Opfer von rechter radikaler Wirtschaftsgewalt, was Du als Hartzionalsozialismus kennen gelernt hast.

2017 allein wurden 34000 Bürger total sanktioniert und um Nahrung und Obdach gebracht. Was ist mit diesen Menschen geschehen?

Na, so was kann man auch nur einem zutrauen, der die Vernichtung von Leben schon mal industrialisiert hat.

Da hilft auch kein Konzert in Kämmnix.

Als damals vor Hitlers Machtergreifung schon die Toten Hosen spielten, hat das auch nix gebracht.

Gut…. die Toten Hosen hießen damals noch Comedian Harmonists und 1934 war dann mit ihnen Schluss, weil 3 von ihnen zwar weiße Männer waren, aber leider nur Juden.

Damals wurden neben Ausländern deutsche Bürger von deutschen Bürgern zu Volksfeinden erklärt, sie aus der Gesellschaft geschmissen, enteignet und entrechtet und dann ab ins KZ mit denen.

Das waren deutsche Bürger, die deutsche Bürger vernichteten.

Das war der weiße Mann, der den weißen Mann ausdünnte.

Steh auf und tu was dagegen.

Komisch…. da stellt sich der kleine weiße Mann auf die Seite der weißen Männer, die ihn bisher um Lebenszeit und Perspektiven gebracht haben.

Verkehrte Welt….

Und dann noch, pünktlich zum September, die Causa Maaßen.

Maaßen, Du weißt schon, der mit dem original neunundreißgfünfundvierziger Gesicht, der Ex Präsi vom Verfassungsschutz, der zwar aus der CDU kommt aber für die rechtsextreme AfD ein Wegbereiter ist.

Der Maaßen darf jetzt bis zur Rente im Heimatfilmministerium aus echtem Hambacher Forst Holz Christenkreuze schnitzen, die sie dann in den Amtsstuben der Schreibtischtäter als Nationalkennzeichen missbrauchen.

Da fragt man sich doch echt, wieviel Nazi ist denn da noch drin im CDU/CSU/FDP Komplex?

Ganz nebenbei…. Was durch die Causa Maaßen unter den Tisch fiel…

Die NSU Morde gelten beim Innenministerium nicht als politisch motivierte Morde, sondern als organisierte Kriminalität.

Zerreibt sich selbst, der Laden, wie sonst nur Reibekäse für die Biopasta.

Da fragt man sich natürlich auch, warum in all den letzten Jahren so wenig in Deutschland wirklich klappt?

Liegts vielleicht an den… ups… jetzt hätte ich doch beinahe Demokratieschädlinge geschrieben…. man muss aber heute auch aufpassen….

Grade in einem Land, in dem demokratische weiße Freiheitsmänner und Kritiker des Faschismus durchs KZ, Zwangsarbeit oder Erschießen to go eiskalt von weißen Männern im letzten Jahrhundert umgebracht wurden?

Sitzen da nicht schon genug Demokratie und Friedensfeinde auf allen Ebenen des Berufslebens?

Solche Bremser und Verhinderer sind auch eine Form von rechter Gewalt.

Wer weiß, was die Zukunft bringt?

Bislang wirste nur durch die Schreibtischtäter in der Hartz-Lagerverwaltung ausgegrenzt, wenn man mit dem faschismusvorbereitenden Neoliberalismus nicht klar kommt.

Vielleicht gibts ja unter der AfD wieder Lager und man bekennt sich wieder zu mörderischen Werten, die so sinnlos sind.

Alles wird unternommen damit alte Kader immer wieder frisches Blut für ihren Erhalt bekommen, anstatt die Wunde mit einem bedingungslosen Grundeinkommen zu stillen.

Dafür geht aber keiner auf die Straße.

Und wenn, dann wird friedlicher Protest mit einem martialischen schwarzen Block verhindert.

Hat einen doch ein wenig verwundert, das beim G20 in HH so viele angebliche Linke rechte Runentatoos hatten….

Auch wieder so ein Schauspiel.

So eine schlechte Inszenierung.

Ja…. die Frage steht im Raum am bürgerlichen Stammtisch.

Hört man nun schon hie und da einmal.

Außerdem muss ja auch noch die Energiefrage mit der Endlösung beantwortet werden.

Kommen schließlich immer mehr Flüchtlinge nach Europa.

Wo soll denn sonst in Zukunft die Energie für die E-mobilität für den Herrenmenschen herkommen, wenn nicht mit durch Zwangsarbeit getöteten Flüchtlingen, Arbeitslosen, Kranken, Schwulen und Lesben, Alten und Kindern aus der Hartz vier Sippenhaftsarmut… Da gibts dann wieder genug Futter für die Öfen…

Wußtest Du das etwa nicht?

Der Reibekäse aus der Tüte zum Beispiel, den Du Dir über Deine Superfood Vollkorn Bioveggie Pasta streust…

Das ist kein Käse….

Die Leichen der im Mittelmeer ertrunkenen Flüchtlinge werden in Nazitalien am Strand gesammelt wie sonst Seesterne, getrocknet, gebleicht, zermahlen und fertsch ist der säuerlich, leicht nach Hornhaut schmeckende Streuselkäsespaß.

Ja nun…. Früher haben die Nazis Lampenschirme aus der Haut der vergasten Juden gemacht…. Und Du weißt doch…. Geld stinkt auch heute nicht…

Ist die Mutter aller Probleme nicht eher genau diese CDU/CSU/FDP aus der seit Anbeginn deutscher demokratischer Zeitrechnung mit seiner Gründung im Bonner Museum König, immer noch die braune Brühe raussuppt?

Warum werden diese Parteien nicht auch gleich vom Verfassungsschutz beobachtet, da man schon über eine Koalition von CDU und AfD nachdenkt?

Es hat laut Maaßen keine Hetzjagden auf Ausländer gegeben.

Nönö….. das waren keine Hetzjagden.

Das haben die Ausländer nur falsch verstanden.

Der Ossi kennt das ja noch selbst.

Wer neu in der BRD ist, der bekommt nen Hunderter Begrüßungsgeld.

Und die freundlichen Wutbügernazis wollten ihnen ihre Kohle nur feierlich überreichen. Sonst nix.

Hat Deutschland vielleicht doch ein NAZI Problem?

Also Nazi im Sinne von

N achahmer A sozialer Z erstörender I deologie?

Ach Quatsch…. Wir leben doch in einer Demokratie….

So was wird doch nieeeeeeeeee wieder passieren!

Ach…. und wieso sitzt dann eine rechtsextreme Partei im deutschen Bundestag und kostet den Steuerzahler nicht nur Millionen Euro sondern die Regierung auch die Glaubwürdigkeit?

Arbeit und Konsum im gegenwärtigen Neoliberalismus.

Jeder Handschlag, jedes Geschäft bereitet im Neoliberalismus einen neuen Faschismus vor, den sie „marktkonforme Demokratie“ nennen und mit Demokratie genauso wenig zu tun hat wie ein Küblböck mit Gesang.

Und das die Mutter aller Probleme nach wie vor der CDU/CSU/FDP Komplex ist, das beweisen sie noch heute, so wie der Beginn der eigentlichen Krise in den halbseidenen Machenschaften unter der Helmut Kohl Doktrin zu suchen ist.

Der schlanke Staat. So hieß damals die erste Stufe des Selektionsprogramms auf dem Arbeitsmarkt.

Wer dabei noch seinen Job behielt, konnte kurz durchatmen und hoffen.

Danach folgte bündig der Hartz vier Komplex, bei dem wieder Millionen Bürger ihre Jobs verloren, enteignet und entmündigt wurden.

Auch hier wurden wieder deutsche Bürger Opfer rechter, extremer Wirtschaftsgewalt.

Wer im Neoliberalismus die Flügel streckt und sich ihm irgendwie verweigert, der wird im nun folgenden Ausgrenzungsprogramm „Marktkonforme Demokratie“ erst recht gegen die Wand laufen und sich sein Bio Gemüse demnächst von der Tafel schenken lassen müssen. So einfach ist das. Und die marktkonforme Demokratie ist nix anderes als Faschismus, den der Bürger heute mit seiner Arbeits- und Konsumkraft tatkräftig aufbaut.

Der arme Sachse…. wie er nun verallgemeinert wird und jeder anständige sächsische Bürger mit den Demokratiefeinden, die gegen Recht und Ordnung kämpfen, in einen Topf geschmissen wird.

Klar. Im strukturschwachen Osten haben solche Parolen leider einen guten Boden um sich weiter zu verfilzen.

Es sind auch heute noch rechte Kapitalisten, auch wieder weiße Männer, die Dir deine Heimat mies machen und Dir Arbeit und Anschluss an die Gesellschaft vorenthalten.

Und es sind auch wieder weiße Männer, die Dich heute mit Hartz fear Terror am Boden halten und Dich mit Maßnahmen und Sanktionen um Perspektiven, Gesundheit und Lebenszeit bringen.

Denn je mehr Freiheiten man einer kruden Ausbeutungswirtschaft gibt…. und das in einem Geldsystem, das auf Schuld und Schulden aufgebaut ist, bei dem es immer und immer wieder einen geben muss, der der Arsch ist und den man für das Versagen des Staates verantwortlich macht.

Da siehste mal, wie gut diese Manipulation funktioniert und mit welchen Mitteln.

Dem einen reden sie ein, er sei ein Superstar, obwohl jeder weiß, das ihm ein paar Sprossen auf seiner Tonleiter fehlen.

Der glaubt das dann sogar noch und merkt nicht wie er verarscht und von ganz miesen windigen Geschäftemachern vorgeführt wird. Und was bei dem einen soherrlich funzt, das klappt mit der Masse noch besser.

Auch das hat was mit rechter und extremer Gewalt zu tun. Menschen lächerlich machen und sie vorführen.

Wenn man im entmenschlichten Kapitalismus eins kann, dann solche miesen Taschenspielertricks.

Wie Du siehst…. es hat sich über die Sommerpause kaum etwas verändert.

Ja… ist unverschämt. Doch was bleibt einem anderes übrig, als Gegebenheiten so zu überzeichnen, damit die Brisanz der Gegenwart deutlich wird?

Wenn man erkennt, das aus der Demokratie Faschismus wird, ist Widerstand die oberste Bürgerpflicht.

Bleiben Sie am Leben und uns gewogen.

Lesen Sie auch nächste Woche, wenn wir noch nicht atomisiert worden sind, Neues aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Bleibt uns nur die Hoffnung. Denn bekanntlich stirbt diese zuletzt.

Unser Danke für das ausgezeichnete Bildmaterial geht an: http://www.toonsup.com/egon

Ohauerha

AfK

Links:

Links teilen? Sorry. Tut uns leid. Damit ist dank neuer Methoden der Presse- und Meinungs-un-freiheit Schluss. Hatten wir aber schon vor Jahren geschrieben… Dass das mal so kommen wird… Dem Datenschutzgeschisse sei Dank.