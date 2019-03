Lieber spät als nie! Unser politischer Aschermittwoch.

Meine sehr geehrten Damen bis Herren an den Empfängnisgeräten dieser brennenden Welt.

Werte Allerwerteste.

Auch diese Woche haben wir wieder alle Kosten und Mühen gescheut und dem Volk und seinen Organen aufs Maul geschaut.

Wir schreiben es, damit Sie es nicht denken müssen. Schön geht anders. Doch lesen Sie selbst.

Ein Bericht von Aton Arschkramp Knarrenbauer

Ohauerha! Nicht ganz dicht. Aber schon ganz nah dran…

Moin zusammen.

Wie isset euch da draußen in der realen Welt? Schwere PC Probleme, die nicht auf unserem eigenen Mist gewachsen sind, haben unsere Berichterstattung in Sachen wahrheitsnaher Investigativsatire wiederholt zum Erliegen gebracht. Trotzdem haben wir es geschafft. Etwas spät. Aber immerhin.



Lange nichts von uns gehört, woll…

Gewöhn Dich schon mal dran, denn sollte sich die EU mit den geplanten Uploadfiltern ins eigene Knie fi…., ist das freie Internet tot.

Naja. Natürlich nicht für die großen Konzerne. Die interessiert das einen Scheiß. Dafür aber der sagenumworbene kleine Mann. Um den gehts. Der soll ja nun schon seit geraumer Zeit um ein differenzierendes Meinungsbild gebracht und doof gehalten werden. Eine Querfront jagt die nächste und siehe da…. selbst der Diesel ist wieder mittlerweile reiner als Atemluft.

Du kannst sicher sein, dass das Netz, wie wir es noch kennen, dann endgültig zu einer fatalen und jeden verblödenden Propagandaschleuder wird.

Wie ich drauf komme? Hm… ganz einfach…

Ich hab die Tage inner Kneipe ein hübsches Mädel kennen gelernt, die mir im Laufe des Abends doch wirklich verklickern wollte, das die weibliche Regelblutung nur eine Verschwörungstheorie sei und man oder besser frau durch vegane Ernährung oder sogar Lichtnahrung…. ja…. Lichternährung, verstehste… dagegen vorgehen kann. ….

Ich so:“….. ….. ……………………….. ……. tjo…… ………….. ömpf….!

Und sie so: „Die Regel ist eh nur eine Erfindung des Patriachates….“

Wo sie das denn her hätte….

Jaaaaa…. aus dem Internet….

„Genau! So Frauen brauchen wir mehr in Führungspositionen…. Genau die!“ schoß mir beim Bezahlen und anschließender schnellen Flucht aus der Kneipe vor noch mehr östrogenetisch basierendem Quatsch durch den Kopp.

Watt ein Scheiß! Echt…. Sollte das mein erster schöner Abend seit langer Zeit in einer Kneipe sein?

Ich wollte mir einfach nur in aller Ruhe ne glatte 2 vorm Komma ansüppeln und meiner Trauer, die ich momentan in mir trage, etwas Lauf lassen.

Gleich zwei Bürger aus unserem Umkreis, beide erst Ende 40, Anfang 50, haben die große Grätsche gemacht.

Menschen, die sich ihr Leben lang krumm gelegt haben und trotzdem in der Armut endeten und nun zwischen den Mühlrädern der Hartz Ausgrenzung förmlich zerrieben werden.

Es stimmt. Hartz vier macht krank. Und auch in Zukunft wird es für viele Bürger die einzige Möglichkeit werden, aus dem ausgrenzenden Teufelskreis heraus zu kommen, wenn sie sterben.

Sterben werden wir eh alle. Und mit solchen Psychos, die einen Atomwaffenvertrag aufkündigen oder als oldschool Kommi Klotzkopf, Atomwaffen besitzen, deren Motoren wohl in der Ukraine hergestellt wurden, gehts ein wenig schneller.

Der kriminelle Ausbeuterkapitalismus finanziert seit eh und je her das Böse und Schlechte und hat mittlerweile in seiner Menschenverachtung die Vergangenheit, die sich eigentlich ja nie wieder wiederholen darf, längst überholt.

Dann der andere…. der sich gerne barbusig beim fischen oder als roter Russen Stallone auf wildem Rappen photographisch ikonisieren läßt…

Dann die Chinesen…. Die Japaner…. Dann die USA, die Lations mit ihrem Nazi unter Palmen Gedöns,…

Und nicht zu vergessen…. DER BREXIT….

Da sind wir wohl dann doch noch schneller mit dem BER fertsch, als der Tommy mit seinem Scheißendrecks Brexit.

Aber… wann kommt er denn nun? Der Brexit?

Also… das einzig Gute am Brexit wäre ja, das endlich diese verdammte Berichterstattung über diese Royals aufhört….

„Hach… und hier waren sie zu Besuch, …. und Hach…. hier hat se gewunken. Den hat sie angelächelt…. und dann nun ihr After baby body….

Boah….. After baby body….

Wenn ich ein drecks Wort nicht mehr hören kann, dann After baby body….

Da verkommt doch die Frau wieder nur zur dauerträchtigen Fickliesel, die ewig brünstige Milchkuh, die neue Soldaten produzieren soll. Statt metoo muhtoo….

Frischfleisch für die Blutsaftpresse des Kapitalismus….

Kriminelle Arschlöcher wollen Deinen Leib, damit sie noch reicher werden und noch mehr Menschen ausbeuten können und es noch weniger Jobs gibt und noch weniger für immer mehr Bürger….

Deswegen! Kiddies der Welt. Schüler bis Schülerinnen Deutschlands!

#fridayforfuture! Geht raus in die Welt! Zeigt den Despoten euer Gesicht!

Euch werden sie nicht so niederknüppeln und niederschießen, wie sonst nur eure Eltern, wenn die früher gegen Unrecht oder für Frieden auf die Straße gegangen sind.

Und außerdem…. Mal ganz ehrlich… so…. unter uns…. Die meisten von euch Pennälern werden nach der Schule eh arbeitslos. Also…. Raus an die frische Luft und wenigstens ein mal in seinem Leben etwas Gutes und Richtiges tun.

Das die meisten von euch später keinen Job mehr bekommen…

Dafür sorgen auch weiterhin die, die eure Eltern bislang zu ihren Zertretern gewählt haben, für die sie gearbeitet haben und deren Produkte und Leistungen sie konsumieren, wie auch die SUV’s, die sie herstellen und mit denen einige von euch von der Mama zur Klima Demo gefahren wurden…..

Und dank der neuen Überwachungs- KI werden eure kindlich naiven Gesichterchen schon früh in die Datenbank aufgenommen und kann euch dann später, bei der Berufswahl ganz schön die Karriere versemmeln….

Aber…. Karriere…. tz…. wollt ihr etwa genauso werden, wie die, die eure Zukunft seit Jahrzehnten versauen?…. Karriere…. lol…

Lasst euch nicht aufhalten, so wie andere auch #aufstehen.

Na endlich! Werte Aufsteher…. Das wurde doch auch Zeit…. jetzt schmeißt ihr nur noch euer lästiges SPD Kader aus euren Reihen und seht zu, das ihr nicht den großen Fehler Adenauers wiederholt…. Wisst schon… die Sache mit dem Badewasser… Knick knack….

Macht mal so richtig Knut, wie sonst nur die Schweden nach dem Weihnachtsfeste… Raus mit der SPD aus aufstehen! Und dann noch die Linken! Dann ist der Weg frei für eine neue starke APO. Mal sehen, wer dann die Rolle der Jubelperser übernehmen wird und sich Geschichte verzweifelt wiederholt.

Denn wer sich den Antifaschismus, den Frieden und die soziale Gerechtigkeit auf die Flaggen schreibt, der darf auch vor der SPD keinen Halt machen. Haben sie sich doch schon alleine durch Hartz vier absolut disqualifiziert und somit gezeigt, auf welcher Seite sie wirklich stehen.

Hartz vier ist einer der Auslöser für eine weitere Re-faschistisierung der Gesellschaft, weil es immer mehr Opfer schafft und den Staat zersetzt. Und wegen dem schwarzbraun verkackten Arbeitsplätzevernichtungsprogramm von CDU/CSU/FDP, dem schlanken Staat, lol…. da lacht die Koralle…. Das es heute an Fachkräften an allen Ecken und Kanten fehlt, das ist das Versagen rechtskonservativer Politik. Und dann ham die die Frechheit auch noch über ihren eigenen Mist zu jammern. Und was nun noch kommt, denn Hartz soll ja abgeschafft werden… das wird nicht besser werden. Sondern sich für den ausgegrenzten und von den Faschistenfedern kruder Presstituierter, die nur für die Ausbeuter und Kriminellen schreiben…. nein! Es sind nicht alle so. Es gibt auch gute Journalisten in unserem Land. Wenige. Aber immerhin. Trotz hoher Pressekonzentration und dem Einfluss von rechts. Wie gesagt… es wird nicht besser werden und noch mehr Menschen werden der Hartz vier und Nachfolgewerkzeugen um Heim, Hof, Geld, Perspektiven und Leben gebracht werden.

Erinnert einen irgendwie schwer an eine ganz braune Zeit in Deutschland.

Ich sach nur Respektrente…. Puhhh…. Ach SPD! Verpiss Dich!

Und nimm die anderen gleich alle mit.

Oder Grundrente… Die gibts natürlich nicht für die Opfer von der bisherigen Hartz vier Internierung. Für Menschen, die es wirklich nötig hätten.



Respektrente…. Hömma… tickt ihr noch ganz sauber?

Die geht doch grade an den Leuten vorbei, die durch Hartz quasi enteignet wurden. Um heute als 50 jähriger aus Hartz raus zu kommen, gibts echt nur noch eine Alternative. Sterben. Vielen Dank dafür, ihr kühnen Strategen, ihr Antidemokraten.

Na… setz Dich doch mal hin und rechne mal nach, watt Dir eigentlich zustünde, wenn…

… An dieser Stelle bitte einmal alle Oppositionellen hier im Land… und vielleicht auch alle, die Gegner des auf Neoliberalismus umlackierten Faschismus sind die Hand heben, die noch einen reellen Job haben, von dem sie leben können und nicht durch Hartz vier quasi zusätzlich auch noch mit einem Berufsverbot belegt wurden….

Uiiiiii…. Viele sind datt nich…. Ich zähl nochma…

Verstehste…. Da diskutiert man grade von Seiten der Politik, ob man Strafgefangenen, Verbrechern nicht die Rentenversicherungsbeiträge gut schreiben sollte, damit man sie vor der Altersarmut schützt, wenn sie mal wieder raus kommen sollten….

Ja… stand die Tage im Teletext…

Soso… den Arbeitslosen und den Opfern der Hartz vier Internierung die Rentenversicherungsbeiträge streichen. Aber Kriminellen einen sicheren Hafen bieten….

Und dann im gleichen Atemzug rummeckern, das die Gesellschaft immer weiter verrohen würde.

Und das menschen- und demokratieverachtendste Ding hat sich der CDU ihre Köhler mit ihrem neuen Bio Tierwohl Siegel geleistet.

Das heißt ab sofort, das nun auch jedes Mastschwein in Deutschland mehr Rechte hat, als ein Opfer dieser kruden neoliberalen Hartzviergeißel.

Neoliberalismus ist nichts anderes als Faschismus, nur neu lackiert. Nun weißte auch, was Du für einer bist, wenn Du den Neoliberalismus gut heißt, für ihn arbeitest und in ihm konsumierst. Neoliberalismus ist Faschismus der Konzerne, Banken und Investoren. Nur ohne Hitler.

Wenn man erkennt, das aus der Demokratie Faschismus wird, ist Widerstand die oberste Bürgerpflicht.

Bleiben Sie am Leben und uns gewogen.

Lesen Sie auch nächste Woche, wenn wir noch nicht atomisiert worden sind, Neues aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Bleibt uns nur die Hoffnung. Denn bekanntlich stirbt diese zuletzt.

Ohauerha

AfK