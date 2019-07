Hurra! Wir retten das Klima noch vor der Sommerpause! Oder?

Meine sehr geehrten Damen bis Herren an den Empfängnisgeräten dieser brennenden Welt. Werte Allerwerteste.

Puhhhhh…. sind das wieder Temperaturen, woll?

Jaja… der Klimawandel.

Merkt ihr es auch? Das Klima in Deutschland ist ein wenig besser geworden, trotz der Hitze. Und zwar genau ab dem Zeitpunkt, an dem die rote Drea die SPD verließ. Da gabs dann für sie mal richtig auf die Fresse.

Wer Millionen Menschen in die Perspektivlosigkeit schickt und eine flammende Verfechterin neoliberaler Ausgrenzungswirtschaft ist, dem weint man keine Träne hinterher und ist auch schon fast vergessen.

Es war allerdings bisher so, das nach einem Abgang eines Politikhansis, ein neuer folgte und der noch schlimmer war, als der zuvor.

Die Vorzeichen hierzu? Berlin will das solidarische Grundeinkommen einführen. Jetzt schon betrachtet: Eine weitere Totgeburt in Zeiten des Klimawandels.

Doch ist das gelogen. Also, das mit dem Klima… es verschlechtert sich zunehmends.

Aber was willste machen? Umwelt schützen? Klima retten?

In einem Land, in dem die Besitzer mehrbeiniger Wautzis, ihrem befellten Kuschelliebling hinter her rennen, um dann dessen organische Hinterlassenschaft beim Gassi gehen in nicht organische Tütchen zu packen, damit Scheiße, in Scheiße verpackt, bloß nicht schnell verrottet, um dann als Plastikmüll irgendwann in den Weltmeeren zu landen, der dann in den Fischen landet… hm…. heute ist Freitag und ich bin Christ… da überlege ich mir doch gerne den Fischverzehr.

Naja…. Gibts heute halt mal Kaviar zum rituellen Wochenendebeginns Schampanja. Na… so klein kann auch Mikroplastik gar nicht sein, das es in Fischeier passt…. Nur eins hab ich noch nicht so drauf…. Wie geht eigentlich ein Kaviar Omlett und wie krich ich die Eier aufgeschlagen?

Sorry… das mit dem Christ sein und den Fischen… hätte ich wohl nicht sagen sollen. Naja… wer Fisch nicht mag, dem steht es frei, dies Land zu verlassen… oder wird von radikalisierten Hochseefischern auf seiner Terrasse nachts im friendly fire style erschossen, noch bevor er die Hinterlassenschaft seines getreuen Bellos in ein Plastiksäckchen packen konnte.

Hm…. als altgediente Investigativjournallie würde man sich bei Lübcke noch ne Frooge stellen….

Hat er sich die Rede selbst geschrieben, mit der er so viel Hass und letztlich seinen Tod herauf beschwor?

Oder hat ihm das einer vorgegeben oder wurde er durch wen dazu inspiriert? Legte man da vielleicht schon den Grundstein für seine spätere Ermordung? Hm….. Och ne…. Sommerpause. Nix tun, zu sich kommen. Fertsch. Wir wollen mit Nichts zu tun haben.

Auch über andere Dinge wollen wir nix schreiben.

Außer der Frage, warum man die Bürgerbewegung aufstehen so jämmerlich vor die Wand gefahren hat. Sollten die berechtigten Forderungen nach Reformen schon in der Basis abgewürgt werden? Darf in Deutschland nicht mehr für Frieden und Sozialreformen demonstriert werden? Ich sehe es schon kommen:

Mai 2071. Der BER ist letzten Monat fertig geworden und aufstehen ist immer noch ein kleiner Debattierklub auf Fratzbock.

Läuft eh alles nur noch über PR Agenturen und Werbefirmen, also der geregelte Protest.

Umweltschutz in Deutschland…. Klima retten…. Welt retten….??? Selten so gelacht….

Richtiger Bürgerprotest…. ist grade auch nicht finanzierbar… Das hätte den Einsatz der Bundeswehr gegen die eigenen Leute nach sich gezogen….. Soso…. mit watt solln die denn kommen?

Fährt doch nix, fliecht doch nix, schwimmt doch nix bei denen.

Ist aber auch gut so. Können se nicht töten.

Wäre aber auch zu ulkig… wie so ein Systembüttel…. in voller Montur…. aufm E-Scooter an dir vorbei huscht….

Tz…. Geld für Protest… Höhö…. Die verlogene rechts konservative Wirtschaftspolitik, die nun seit Jahrzehnten geführt wird, hat doch all die Krisen erst herauf beschworen, die wir heute haben. Ich sach nur Scheuer und die Maut, die er schon vorab verkaufte und nun dem Steuerzahler ein riesiges Minus beschert?

Kaum etwas, was die Vögel vonne rechtsnationalkonservativen Braunsuppe angefasst haben, hat etwas für den Bürger gebracht. Außer, das er mit all seinem Hab und Gut und nun sogar mit seinen Organen für das Versagen dieser Typen haften muss. Deine Organe gehören dem Spahn, dein Arsch dem Draghi.

Der Bürger fragt sich zurecht: Sind das eigentlich noch Parteien oder Ringvereine?

Selbst Seehofer stimmt indirekt dem Rotzo… Otze….. Zero…. Rezo… zu… , indem er sagt, man müsse mehr gegen Rechts tun… Ja… Hat doch der Haargeblaute gesagt…. Nie wieder CDU, nie wieder CSU, nie wieder DSDS, nie wieder SPD und schon gar nicht die AfD zu wählen…. Nein! Im Rahmen der Gleichberechtigung und Gleichstelltersichwiederung bitte auch die FDP und die Grünen nicht vergessen. Die schon mal gar nicht.

Und warum wird dann der „Protest“ gelenkt? Na… komm…. Hier… der blaubehaarte…. Zero…. Neeee, Rezo…. Was hat sein Spot über die Zerstörung der CDU mit dem Sponsor STROER Aussenwerbung zu tun? Und was die mit der Politik und etwaiger Einflussnahme….

Nee,…. da lege ich mich lieber wieder hin und genieße das Wetter…. Noch…. Das wird nicht besser…. Im Winter Kältetote, im Sommer Hitzetote… für die restlichen sorgen wir schon selbst. Nee… ich lech mich schön innet Kühle…

Ach… Bier vergessen…. Doch noch mal aufstehen…

Ach… Aufstehen… die wohl langsamste Bürgerbewegung seit Schattenboxen.

Heißt der Trägerverein nur deshalb Trägerverein, weils ein träger Verein ist?

Haben die Linken mit dem Platzen von aufstehen die Wählerschaft genauso verarscht, wie damals die SPD mit ihrer Hartz vier Wahllüge? Oder hatten sich doch zu viele entshlossene Bürger gesammelt und man nun doch Angst vor dem eigenen Mut? Fragen über Fragen, die wir …. ach egal…. Sommerpause…

Tja… aber jetzt wird ja alles guuuuuuut…. So gut….

Die Jugend hat GRÜN gewählt!

Angeblich hat die Jugend Grün gewählt…. Soso…

Hm… wer nun denkt, die GRÜNEN wären eine Umwelt-Schutz-Partei…. na…. der glaubt auch, bei MONSANTO handelt es sich um einen hohen katholischen Feiertag.

Nur mal so am Rande. Erstens….. Dank dem grünen Jürgen Trittin wurde das Aludosen Pfand eingeführt, was der aluverarbeitenden Industrie einen schweren Schlag versetzte und es für Firmen günstiger wurde, auf Plastik zu setzen…. verstehste???

Mit dem grünen Jürgen begann also quasi eine neue Plastikschwemme….

Was dann dazu führte…. die aluverarbeitende Industrie…. nicht doof…. muss ja auch von watt leben…. die schlugen zurück!

Und ihre Antwort auf den Einnahmen und Gewinnverlust durch die indirekte grüne Plastikförderung…. Kaffeekapseln aus Alu….! Kaffeekapseln aus Alu…. also wer die heute noch benutzt, der ist echt ein…

Warte bitte einen Moment…. Ich muss mein Steak aufm Grill wenden….

So…

Schwaben Krätsche hats ja auch schon rausgehauen…

„Deutschland bleibt führend als Induschdrie- un Wirdschafschdschdandord“.

Damit hat er es klar gesagt! Es wird sich nicht ändern, nur das die Grünen endlich ihre sauer vergorene SPD Politik, gemischt mit…. ….. und dazu auch noch einen großen Löffel von erzkonservativer Sch…. und dazu noch eine große Kelle vom so was von aber auch…. aber das nur kalt gepresst, dreifach geschrotet und superbioveggievegan…… ach nee…. Sommerpause…

Grün…. Huiiiiiii….. Deutschland wird grün!!! Harrrrrrharrrrrrharrrrr……

Hallo? Auf der einen Seite hat man kein Geld, um vernünftige Löhne zu zahlen…. wo soll denn da das Geld für den Umweltschutz herkommen, hm?

Umweltschutz hieße ja auch….. Frieden…. im weitesten Sinne…. Frieden? Pfui bäh….. Umweltschutz…. Heißt doch SCHUTZ von MENSCH und Getier, Flora und Fauna und weder Ausbeutung bis hin zum Mülltourismus in andere Länder…. Jau! Bürger… Dein Müll von zu Hause ist schon vor Dir an Deinem Urlaubsziel… Stell Dir das mal vor…. Hm…. Heißen Freihandelsverträge Freihandelsverträge weil sie frei vom Handel zwischen zwei Vertragspartnern sind und doch eher Einseitiger Knebelvertrag heißen müssten?

Hach nee….. kein Wort über das Unwollen träger Wohlstandverwahrlosten, dabei stehen wir doch schon knietief im Morrast unserer burgoisen Unfähigkeiten. …. Moment… grade noch den Salat anmachen….

Hab ich mir heute morgen beim Bauern frisch vom Feld geschnitten. Ja…. Legal…. statt beim Discounter einen zu kaufen…. Das ist doch so was von eckelig…. Da reden se alle von Plastik, Plastik, Plastik und watt siehste da inne Auslage liegen? Salat! Jeder Kopf Salat einzeln in einer Plastiktüte verpackt…. Sacht mal….. Habt ihr sie noch alle?

Tja… die Jugend hat gewählt….. Lol…. Hat sie doch damit nur gezeigt, das Lindners Vorhersage „Protestieren sollte man den Profis überlassen“ zutrifft und Protest nur Zustimmung findet, wenn er von außen reguliert wird?

Wie gesagt, mit dem Untergang von der Bewegung aufstehen, ist auch eine weitere Freiheit untergegangen.

Die Freiheit auf Meinungsäußerung.

Alles fällt nun unter das Damoklesschwert Klimaschutz.

Was eine Verarsche. Als ob das wirklich ernst gemeint wäre.

64,52% aller Sitze im neuen EU Parlament gehen an Rechte, Ultrarechte und noch schlimmere Vögel.

Und Du willst mir erzählen, Deutschland würde grün, wenn das Grün leider das Braun nicht abdeckt?

Nichts wird sich ändern.

Nichts.

Und mit den Grünen… Na… man sagt doch auch: „es ist das selbe in Grün.“

Mit den Grünen können wir froh sein wenn wir eins sagen können:

Jetzt auch barrierefrei! Der Holzweg. Der Irrweg. Die Sackgasse.

Und zweitens… bevor ichs vergesse…

Die Umweltverramsche Partei DIE GRÜNEN haben auch den sozialrassistischen Hartz vier Gesetzen zugestimmt und sind seitdem auch UNWÄHLBAR wie auch die CDU, die CDU, die SPD, die FDP und schon gar nicht die AfD oder NPD… Stehen solche Gesinnungen für über 66 Millionen Tote im letzten Jahrhundert. Und sie haben seitdem das Töten nicht aufgehört.

Ach nee… Sommerpause…. Da steige ich doch lieber gleich in meinen 875 PS SUV und fahr raus in die Natur, annen Baggersee in Waldbrandenburg oder Mecklenbrand Vorheizen.

Die Hinterlassenschaft von vielen … in den Wäldern , die von ihren Generälen Gassi geführt wurden und sich nach 1989 einfach so verpisst haben, ohne ihre tötenden Minen, Raketen und Bomben fachgerecht zu entsorgen…. komisch… da kommt keiner auf die Idee, bewaffnet mit Plastiktütchen, mal nach den Hinterlassenschaften dieser aggressiven Zweibeiner zu graben…. Was hätte man da für Bauland…. Hach…. Sommerpause….



Ach… bevor ichs vergesse…. Apropos Auto….

Wo wir grade beim Thema sind…

Was dem Bürger aber mal so richtig auf den Sack geht da draußen…. und was genauso wenig mit Kultur zu tun hat wie Graffitischeiß an Häuserwänden oder dauerbesoffene Arschlochtouristen auf Malle, die dem Spanockel tierisch auf die Eier gehen oder die Fraktion, die gern gen Thailand fliegt für Billig Fickificki…

Hochtzeitskorso, Straßen- und Autobahnsperren, sowie Schüsse aus Waffen…..

Wenn man bei uns, im gesitteten und hochkultivierten Land, den fließenden Automobilverkehr unterbrechen will, dann macht das gefälligst wie jeder gute Deutsche auch!

Da gibt es nur eine legale Methode das zu tun… Und außerdem….

Hochzeiten feiern…. pfffff.

Bei uns feiert man die Scheidungen!

Dann, wenn man die Klunte endlich quit ist, die Kinder aus dem Haus sind und man sich schon im März endlich in seine lange verdiente Sommerpause abmelden kann.

Also…. Ihr armen hormongesteuerten Sklaven eurer Lenden und einfachen Gehirnwendungen…. Den Verkehr unterbricht man hier nur auf eine Art und Weise. Und die ist auch vom Gesetzgeber gebilligt…. Also! Uffbasse:

Wenn es einer Großfamilie danach dünkt, andere Bürger an ihrer Hochzeitfeierwut teilhaben lassen zu wollen, dann geht man in Zweierreihen hintereinander an eine LZA seiner Wahl (LZA…. im Politeusengewerbe heißt LZA Lichtzeichenanlage, für Nichtlateiner Ampel), achtet darauf, das man den fließenden Fahrradverkehr nicht behindert…. JAAAAAAA man ACHTET HIER BEI UNS AUF EIN AN DER….

Dann drückt der Bräutigam auf datt Knöpkes an der Ampel, man wartet bis die Autos halten und es grün wird und dann hat man innerhalb der Grünphase alle Zeit der Welt, um seiner Euphorie Ausdruck zu zollen. Und wenn das rote Männchen kömmet, dann hat man gefälligst wieder von der Fahrbahn verschwunden zu sein. Habt ihr das nun endlich verstanden?

Boah… und mit so was soll man Demokratie halten? Sozialverhalten lernt man nicht durch Gleichgültigkeit und Scheißegalhaltung!

Sommerpause… ich komm gleich…..

So….. Noch grade ein neues kühles Bierchen….

Tz…. und an dem noch nicht genug…. diesen Nullen stellt man nun die Städte mit E-Scootern und Leihfahrrädern voll….. Hey!!!!! Stumpinksy da draußen…. das ist auch nur wieder mehr Müll….. das dient nur einem…. der damit Kasse macht und sich viellllll, vieeeeeeeeeeelllllllllll…… vieeeeeeeeeeeel Urlaub in schönen Klimazielen gönnen kann, bevor uns die Kontinentgestade und die Inseln absaufen….

Boah… ehrlich…. Autokorsos… sis? Körsä? Ich weiß es nicht…. Ist mir auch egal.

Klimaziele erreicht man nicht mit dem Auto, auch wenns den Deutschen wieder nach Paris drängt… wie schon mal… Ja…. Paris gilt es wieder zu erreichen…. diesmal mit dem Klimaabkommen, nicht mit dem Führer….

Merxze getz auch…. wir sinn feddisch mit die Bereifung. Urlaub! Frei! Nix tun. Hände wech vom Internet…. Raus inne Natur, innet Grüne… Raus, raus, raus…. Vielleicht lern ich noch ne nette Frau kennen? Wer weiß? Hach ja… Ne Frau kennen lernen…. das wäre mal was…. Und dann vielleicht auch mal wieder…. . Denn das letzte, was ich mal bestieg, war eine Leiter…

Einer noch…. wusstest Du, das nicht der Diesel oder die Schiffkreuzfahrerei sowie der Wohlstandsmüllexport per Schiff nach Asien die größten Umweltsäue sind?

Hm…. Ja… es sind die größten, klar…

Doch ihr habt eine vergessen….

Grübel….. Grübel….. Grübel….

JA KOLLEGE! GENAU! Das Drecks Internet! Was das an Energie verschwendet… Ach was rege ich mich noch auf…. umzingelt von Menschen, die den Hundekot in Plastikbeutel stecken und andere ihre Hoffnungen nach Reichtum in Bitcoins….. Weißt Du eigentlich, was diese elektronische Währung für einen Schaden an der Umwelt und dem Klima nimmt, Du klimakterischer Totalausfall?

Aber an den Vögeln noch nicht genug…. Ich sage nur Rettungsgasse oder

Fotos von Unfällen schießen….. Was sind das für Arschkrampen? Richtige Balastexistentenzen…. ein schlimmeres Wort fiel uns grade nicht ein…

Ach… wusstest Du, das es für solche Unfallfotos auch Tauschbörsen im Internet gibt, wie bei den Pädophilen……

Nee…. ich hab keinen Bock mehr. Ich….. ach…. Grrrrr……

Tja… der Bioapfel fällt halt nicht weit vom Stamm.

Nix aus der Geschichte gelernt. Weder aus der nahen, noch aus der etwas ferneren.

Was ein Glück, das wir schon seit März in der Sommerpause sind.

Was? Seit März schon?

Ihr faulen Schweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeine! Geht ARRRRRRRRRBEITN!

Na… hömma, Kollege… Schon mal was von Work Live Ballance gehört, hm?

Bei Hitze verpisste Dich doch auch innet Kühle. Warum nicht auch bei der Arbeit sich aus dem Saharastaub machen? Scheiß drauf! All der Mist, den man den Bürgern bisher erzählt hat, von wegen „Unbegrenzter Wachstum“, „Wir schaffen das“, „Vorwärts immer, Rückwärts nimmer“ oder „Wollllllllllttttt ihhhhhrrrrrrrrr deeen tottaaaaalen Kriiiiiieg“ sowie „Geiz ist geil“…. ist alles Driss. Jespritz un jedrückter Driss.

Die Blödzeitung schrieb es dieser Tage.

2050 ist Schicht mit die Menschheit.

Aus. Ende. Vorbei! Finito!

Fakt ist auf alle Fälle eins. Der Bürger heute hat sich von den neo liberalen Ausbeutern genauso kaufen lassen wie der Oppa und die Omma damals vom Hitler und seinen Mördern. Und der Gegenwartsmensch steht diesem ganzen Grauen heute dem menschen verachtenden Mist von früher in nichts und in keinster Weise nach.

Hach…. Sommerpause…. gleich ists wieder soweit. Man will über diesen ganzen Mist einfach nicht mehr schreiben müssen. Zu viel Internet macht asozial und krank. Also…. raus aus dem Mist! Schmeißen wir endlich unsere Smartphones weg und sagen Nein! zur Überwachung und zur Beeinflussung.

Denn wer gegen die Frühsexualisierung ist, der kommt auch nicht um ein eindeutiges Nein zur Frühpolitisierung und Frühidiotisierung umhin.

In diesem Sinne. Wir gehen zurück in die nun seit mehr als sieben Seiten nötige Sommerpause…. Ab innen Schatten und kühles Bier trinken… Aber pass auf!!!! Informiere Dich vor dem Genuß von Bier über die Glyphosat Werte im Bier. Wäre doch schade, wennse durch Genuss verrexxx und wir wieder einen Leser verlieren würden. Pass auf Dich auf! LGH

Wenn man erkennt, das aus der Demokratie Faschismus wird, ist Widerstand die oberste Bürgerpflicht.

Bleiben Sie am Leben und uns gewogen.

Lesen Sie auch nächste Woche, wenn wir noch nicht atomisiert worden sind, Neues aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Bleibt uns nur die Hoffnung. Denn bekanntlich stirbt diese zuletzt.

